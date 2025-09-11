Jujuy al d\u00eda \u00ae - Hoy, 11 de septiembre, en conmemoraci\u00f3n a Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, y a los maestros en su d\u00eda, se llev\u00f3 a cabo el tradicional izamiento de banderas \ud83c\udde6\ud83c\uddf7en la explanada del Complejo Ministerial. El acto fue encabezado por la ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, acompa\u00f1ada del secretario de Energ\u00eda, Mario Pizarro. Los docentes a cargo del izamiento de la Bandera Nacional fueron: Carolina Lui Saravia, Griselda Arancibia, Luciana Menacho y Enzo Pe\u00f1aloza ,mientras que del pabell\u00f3n de la Libertad Civil; Maribel Brandan, Dar\u00edo Ab\u00e1n, Alejandra Macagno, Miguel Pe\u00f1aloza y Sonia Sotelo. La directora de Educaci\u00f3n Primaria, Griselda Arancibia, reconoci\u00f3 y agradeci\u00f3 la gran labor que realizan d\u00eda a d\u00eda nuestros docentes, \u201c\ud835\udc1e\ud835\udc25\ud835\udc25\ud835\udc28\ud835\udc2c \ud835\udc2c\ud835\udc28\ud835\udc27 \ud835\udc25\ud835\udc28\ud835\udc2c \ud835\udc29\ud835\udc2b\ud835\udc22\ud835\udc27\ud835\udc1c\ud835\udc22\ud835\udc29\ud835\udc1a\ud835\udc25\ud835\udc1e\ud835\udc2c \ud835\udc1a\ud835\udc2b\ud835\udc2d\ud835\udc1e\ud835\udc2c\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc28\ud835\udc2c \ud835\udc2a\ud835\udc2e\ud835\udc1e \ud835\udc1c\ud835\udc2e\ud835\udc22\ud835\udc1d\ud835\udc1a\ud835\udc27 \ud835\udc25\ud835\udc1a\ud835\udc2c \ud835\udc22\ud835\udc27\ud835\udc1f\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc1c\ud835\udc22\ud835\udc1a\ud835\udc2c \ud835\udc1d\ud835\udc1e\ud835\udc23\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc1d\ud835\udc28 \ud835\udc26\ud835\udc28\ud835\udc26\ud835\udc1e\ud835\udc27\ud835\udc2d\ud835\udc28\ud835\udc2c \ud835\udc22\ud835\udc26\ud835\udc1b\ud835\udc28\ud835\udc2b\ud835\udc2b\ud835\udc1a\ud835\udc1b\ud835\udc25\ud835\udc1e\ud835\udc2c \ud835\udc32 \ud835\udc1c\ud835\udc28\ud835\udc27\ud835\udc2c\ud835\udc2d\ud835\udc2b\ud835\udc2e\ud835\udc32\ud835\udc1e\ud835\udc27\ud835\udc1d\ud835\udc28 \ud835\udc28\ud835\udc29\ud835\udc28\ud835\udc2b\ud835\udc2d\ud835\udc2e\ud835\udc27\ud835\udc22\ud835\udc1d\ud835\udc1a\ud835\udc1d\ud835\udc1e\ud835\udc2c \ud835\udc29\ud835\udc1a\ud835\udc2b\ud835\udc1a \ud835\udc2e\ud835\udc27 \ud835\udc1f\ud835\udc2e\ud835\udc2d\ud835\udc2e\ud835\udc2b\ud835\udc28 \ud835\udc1f\ud835\udc1e\ud835\udc25\ud835\udc22\ud835\udc33\u201d. Participaron autoridades del Ministerio y personal docente y administrativo de la instituci\u00f3n.