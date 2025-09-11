Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy), a trav\u00e9s de su \u00e1rea de Juego Responsable, a cargo de la Lic. Mar\u00eda Spengler, juntamente con el Ministerio de educaci\u00f3n, desarroll\u00f3 una jornada de acercamiento y concientizaci\u00f3n destinada a estudiantes juje\u00f1os. Esta primera actividad se llev\u00f3 a cabo en el canch\u00f3n de la Escuela de Comercio N.\u00ba 1 y de la Escuela de Minas \u201cDr. Horacio Carrillo\u201d, luego la Enet 1 y el Colegio Nacional 2 Armada Argentina, continuando toda la semana con el recorrido, por otros colegios, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, bajo el lema \u201cDecisiones que suman en el canch\u00f3n\u201d. En esta primera instancia, el equipo de InProJuy, acompa\u00f1ado por profesionales del \u00e1rea de educaci\u00f3n, propici\u00f3 un espacio de di\u00e1logo y reflexi\u00f3n en el que se abordaron tem\u00e1ticas centrales para la juventud, tales como: Consumo problem\u00e1tico y la necesidad de diferenciar entre uso, abuso y adicci\u00f3n. Juego legal y juego ilegal, resaltando que solo el primero cuenta con respaldo oficial, premios garantizados y control estatal. Se\u00f1ales de alarma frente a conductas que pueden derivar en riesgos para la salud y el bienestar. El uso de celulares, dispositivos digitales y juegos online, sus consecuencias y la importancia de un manejo equilibrado y responsable. El reconocimiento de la terminaci\u00f3n de dominio \u201c.bet.ar\u201d como garant\u00eda de legalidad y seguridad en las plataformas digitales habilitadas. El encuentro evidenci\u00f3 un alto nivel de compromiso por parte de los j\u00f3venes, quienes participaron activamente, compartieron inquietudes y demostraron inter\u00e9s en generar pr\u00e1cticas m\u00e1s saludables y responsables.La propuesta tuvo como objetivo central promover acciones de cuidado que se traduzcan en decisiones conscientes, invitando a reflexionar sobre las relaciones que establecemos en el marco de la actual l\u00f3gica de consumo. En este sentido, se alent\u00f3 a los y las estudiantes a fortalecer los v\u00ednculos desde valores como el respeto, la empat\u00eda, la solidaridad, el compa\u00f1erismo y el pensamiento cr\u00edtico, fundamentales para la toma de decisiones libres y responsables. El Instituto destac\u00f3 que las y los estudiantes son los grandes protagonistas de esta fiesta, y que estas instancias de encuentro constituyen oportunidades valiosas para inspirar a las nuevas generaciones y brindarles herramientas que fortalezcan una ciudadan\u00eda activa, cr\u00edtica y comprometida con su entorno. De esta manera, InProJuy reafirma su compromiso con la prevenci\u00f3n, la promoci\u00f3n del juego responsable y la creaci\u00f3n de espacios de di\u00e1logo que acompa\u00f1en a la juventud juje\u00f1a en su desarrollo integral.