Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Jard\u00edn Independiente Maternal N\u00ba 73, construido a trav\u00e9s de Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa -PROMACE, abri\u00f3 sus puertas en la \u201cCapital del Tomate\u201d, quedando inaugurado oficialmente este 10 de septiembre. La ceremonia fue encabezada por el gobernador, Carlos Sadir, junto a la ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, con la participaci\u00f3n del intendente de Fraile Pintado, Jos\u00e9 Mario Cardozo, autoridades ministeriales, docentes y estudiantes de nivel inicial que realizaron el corte de cinta. En su alocuci\u00f3n, Sadir agradeci\u00f3 el acompa\u00f1amiento a todos los presentes, especialmente a las familias de los m\u00e1s peque\u00f1os y destac\u00f3 que \u201cinvertir en educaci\u00f3n p\u00fablica es generar oportunidades ya que es la base fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad\u201d. La ministra Miriam Serrano, enfatiz\u00f3 que \u201ceste jard\u00edn maternal es un ejemplo de nuestro compromiso de brindar una educaci\u00f3n p\u00fablica y de calidad, acercando oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestras primeras infancias\u201d. Tambi\u00e9n resalt\u00f3 la importancia de la colaboraci\u00f3n entre el gobierno provincial y municipal para hacer posible este proyecto y se\u00f1al\u00f3 que el mejor lugar para los estudiantes es la escuela. A modo de cierre, salud\u00f3 a todos los docentes en su d\u00eda y agradeci\u00f3 tan noble labor. Acompa\u00f1aron los secretarios de Infraestructura Mat\u00edas Torcivia, de Pol\u00edticas Socioeducativas Julio Alarc\u00f3n; las directoras de Educaci\u00f3n Inicial Carolina Lui Saravia, de Obras CAF Mariana Brand\u00e1n; supervisoras de Nivel Inicial; jefe administrativo de la Regi\u00f3n V Eugenio Quevedo y autoridades municipales.