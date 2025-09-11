Jujuy al d\u00eda \u00ae - La propuesta, organizada por docentes y estudiantes de 5\u00b0 a\u00f1o de la orientaci\u00f3n en Comunicaci\u00f3n, busc\u00f3 generar un espacio intergeneracional que visibilice la importancia de un envejecimiento activo y de calidad, fortaleciendo v\u00ednculos y promoviendo la defensa de derechos de las personas mayores. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Personas Mayores, dependiente de la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, se llev\u00f3 adelante una jornada de integraci\u00f3n comunitaria en el marco del proyecto \u201cAbuelazo II\u201d, desarrollado por la Escuela Secundaria N\u00b0 34 de Alto Comedero junto al Centro de D\u00eda \u00d1ocanchis. Durante la actividad, las y los estudiantes compartieron con las personas mayores diferentes din\u00e1micas: juegos recreativos en la instituci\u00f3n, intercambio de vivencias y momentos de di\u00e1logo que fortalecieron la construcci\u00f3n de lazos comunitarios. Asimismo, se ofreci\u00f3 una merienda en conjunto, como instancia de cierre de la jornada. Un punto destacado fue la presentaci\u00f3n musical a cargo del profesor Pablo Vel\u00e1zquez, quien junto al alumnado interpret\u00f3 temas con instrumentos en vivo, brindando un clima festivo y de celebraci\u00f3n. Adem\u00e1s, el administrador del Centro de D\u00eda \u00d1ocanchis, Marcos L\u00f3pez, y la profesora de la Escuela Secundaria, Yamila Chaile, acompa\u00f1aron la iniciativa y destacaron la importancia de estas experiencias de encuentro.