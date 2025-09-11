Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, comunica que el de septiembre se realizar\u00e1 la entrega de las Unidades Alimentarias a familias de localidades de esta regi\u00f3n de la provincia. En un trabajo articulado entre el equipo t\u00e9cnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) y autoridades de los municipios, se concretar\u00e1 el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera: Jueves 11 de septiembre: En Yala, tendr\u00e1 lugar en la Municipalidad, ubicada en Ruta Provincial N\u00ba4 intersecci\u00f3n Ruta Provincial N9, para titulares de Yala y San Pablo. En Lozano se realizar\u00e1 en el NUM de barrio Carlos Alvarado entre calles Alfredo Palacios y Juana Azurduy. En Le\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo en la delegaci\u00f3n municipal de calle Batalla de La Quiaca. En los tres lugares el horario de entrega es de 9:00 a 17:00.La cartera social recomienda concurrir al centro de distribuci\u00f3n con el DNI del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado \u00danico de Discapacidad (C.U.D.).