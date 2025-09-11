Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 \ud835\uddd7\ud835\uddd8 \ud835\udde8\ud835\udde1\ud835\udddc\ud835\uddd7\ud835\uddd4\ud835\uddd7\ud835\uddd8\ud835\udde6 \ud835\uddd6\ud835\udde8\ud835\udde5\ud835\udde5\ud835\udddc\ud835\uddd6\ud835\udde8\ud835\udddf\ud835\uddd4\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\udde6 I.E.S. N\u00b0 5 \u201cJos\u00e9 E. Tello\u201d Formaci\u00f3n Docente Preceptor \u2013 Tramo 1 (interino) Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/18693sKtMwDEF0nE7IXDFnTgfcmB7U5oa\/view \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 \ud835\uddd8\ud835\uddeb\ud835\udde7\ud835\udde5\ud835\uddd4\ud835\udde2\ud835\udde5\ud835\uddd7\ud835\udddc\ud835\udde1\ud835\uddd4\ud835\udde5\ud835\udddc\ud835\udde2 Instituci\u00f3n: I.E.S. N\u00b0 5 \u201cJos\u00e9 E. Tello\u201d Carrera: Formaci\u00f3n Docente Cargo: Preceptor \u2013 Tramo 1 (2 vacantes, interinos) Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1JYzdYNdfWTGORL28jrBbAw_gwDFvPMfD\/view