Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un tr\u00e1gico accidente ocurri\u00f3 en la madrugada de ayer, mi\u00e9rcoles 10 de septiembre, sobre la traza nueva de la Ruta Nacional 38, al sur de la ciudad de Juan Bautista Alberdi. La v\u00edctima fue identificada como Hector Ricardo Rojas, de 55 a\u00f1os, oriundo de la provincia de Jujuy. El hombre conduc\u00eda un cami\u00f3n Scania cargado con bolsones de az\u00facar que proven\u00edan del Ingenio azucarero y ten\u00edan como destino la provincia de Catamarca. El accidente Por motivos que se tratan de establecer, el veh\u00edculo que circulaba de norte a sur perdi\u00f3 el control y termin\u00f3 volcando hacia la banquina sur. El conductor qued\u00f3 atrapado dentro de la cabina. El rescate en vivo Bomberos Voluntarios de Alberdi trabajaron intensamente con herramientas de corte y expansi\u00f3n para liberar al chofer, mientras en el lugar colaboraban personal policial, Guardia Urbana Municipal y el servicio de emergencias 107. El conductor fue rescatado con vida, y posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital de Alberdi, donde lamentablemente falleci\u00f3 horas m\u00e1s tarde. Testimonios El bombero Fabricio Sober\u00f3n, que integr\u00f3 el equipo de rescate, relat\u00f3: \u201cFue un arduo trabajo en conjunto con la polic\u00eda y la guardia urbana. El hombre ten\u00eda sus miembros inferiores atrapados, sobre todo la pierna izquierda, y presentaba adem\u00e1s una herida grave en su brazo izquierdo. Trabajamos con herramientas de corte hasta lograr liberarlo, con la colaboraci\u00f3n del 107 que estabiliz\u00f3 al paciente para su traslado\u201d. El comisario Williams Modad, en tanto, se\u00f1al\u00f3 que el rodado \u201cperdi\u00f3 el control y cay\u00f3 hacia la acera sur de la ruta\u201d y confirm\u00f3 que transportaba az\u00facar suelta en bolsones.