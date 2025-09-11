Jujuy al d\u00eda \u00ae - La segunda semana de septiembre despliega una programaci\u00f3n variada que re\u00fane m\u00fasica en vivo, teatro, literatura, ferias y festivales en distintas localidades de Jujuy. Desde la capital hasta las Yungas y los Valles, las propuestas invitan a disfrutar de la tradici\u00f3n y la creatividad que distinguen a la provincia. Jueves 11 de septiembre En San Salvador de Jujuy, la pe\u00f1a La Casa de Jerem\u00edas (Horacio Guzm\u00e1n esq. Cochinoca) recibir\u00e1 a Kike Miranda con el ciclo Voces del Folklore desde las 22. Adem\u00e1s, en el Cabildo se inaugura la muestra \u201cLa creatividad no se jubila\u201d, una exposici\u00f3n de cuadros de docentes jubilados en el Sal\u00f3n Pachamama. Viernes 12 de septiembre La jornada cultural comenzar\u00e1 en Huacalera con la fiscalizaci\u00f3n de artesanos del Registro \u00danico en todos los rubros, que se desarrollar\u00e1 de 10 a 17 en el C.I.C. (consultas al 3884880950).En la capital, el Centro Cultural Mart\u00edn Fierro presentar\u00e1 a las 19:30 la obra \u201cEl Capibara y sus amigos\u201d, mientras que a la misma hora en la Casa Macedonio Graz el escritor Adolfo Colombres dar\u00e1 a conocer su novela \u201cEl viento de antes\u201d. M\u00e1s tarde, el Centro Cultural H\u00e9ctor Tiz\u00f3n ser\u00e1 escenario del concierto de Alabastro con Piedra sobre Piedra (20:30), y el Espacio G\u00fcemes ofrecer\u00e1 pe\u00f1a y karaoke junto a Mati Leites y Fede Arteaga (21:00). A las 21:30, el Teatro El Pasillo estrenar\u00e1 la obra \u201cLa Iniciaci\u00f3n\u201d, y a las 22 el Centro Cultural Manuel Belgrano vibrar\u00e1 con el show de Ahyre.Las Yungas tambi\u00e9n tendr\u00e1n su noche de m\u00fasica: en Libertador Gral. San Mart\u00edn, el Anfiteatro Juan Salas albergar\u00e1 la gala del Taller Municipal de M\u00fasica \u201cArte Libre\u201d desde las 20 con entrada libre. En Perico, el grupo de rock Napia subir\u00e1 al escenario de Copacabana (23 de Agosto 51) a las 23:30. Y en Palpal\u00e1, el popular El Polaco se presentar\u00e1 pasada la medianoche en Pent\u00e1gono Bar (Av. Catalano 11). S\u00e1bado 13 de septiembre San Salvador de Jujuy vivir\u00e1 una intensa programaci\u00f3n. A las 17:30, el Cabildo conmemorar\u00e1 el D\u00eda del Muse\u00f3logo y la Muse\u00f3loga Argentinos junto al 1\u00ba aniversario de la Fundaci\u00f3n Museos, Culturas y Afines, con acto en el Sal\u00f3n Belgrano y charla institucional. En paralelo, el Centro Cultural Mart\u00edn Fierro ser\u00e1 sede del Certamen para core\u00f3grafos, bailarines e instructores de baile (informes: bigdreamersalta@gmail.com \/ 3875667391).La noche sumar\u00e1 m\u00faltiples opciones: pe\u00f1a, cachengue y karaoke con Cele Rodr\u00edguez y Jasy Memby en el Espacio G\u00fcemes (21:00); la pel\u00edcula \u201cTamales\u201d en el Cine Auditorium Julio Lencina (21:15); una nueva funci\u00f3n de La Iniciaci\u00f3n en El Pasillo (21:30); la Pe\u00f1a El Encuentro con TKP Chango, Quebracho y Franco Paredes (22:00); y la feria Only Divas, con 15 stands y propuestas para todo p\u00fablico, en Urquiza Resto Bar (21:00).En el interior, Aguas Calientes celebrar\u00e1 a sus patronos con una serenata en honor al Se\u00f1or y Virgen del Milagro en el Club Deportivo desde las 22. Y en Palpal\u00e1, El Polaco repetir\u00e1 su presentaci\u00f3n en Pent\u00e1gono Bar pasada la medianoche. Domingo 14 de septiembre El domingo tendr\u00e1 sabor gaucho y festivo. En San Salvador de Jujuy se realizar\u00e1 la 14\u00aa edici\u00f3n del Festival Interprovincial de Jineteada Capital, desde las 11 en el predio de la Federaci\u00f3n Gaucha Juje\u00f1a (Ruta 66, Alto Comedero).La Esperanza ser\u00e1 sede del 5\u00ba Festival Provincial en honor al Se\u00f1or de la Buena Esperanza, en el Estadio Fernando Sembinelli, a partir de las 16. Y en Aguas Calientes, el Cuarteto de Guitarras Terru\u00f1o ofrecer\u00e1 un concierto gratuito en la Capilla Se\u00f1or y Virgen del Milagro a las 20. Martes 16 de septiembre La solidaridad llegar\u00e1 al Teatro Mitre con el evento musical \u201cGotas de Esperanza\u201d, que se realizar\u00e1 en la sala mayor desde las 19. Mi\u00e9rcoles 17 de septiembre La semana cerrar\u00e1 con m\u00fasica rom\u00e1ntica en el Teatro Mitre: Cristian para Ti celebrar\u00e1 sus 25 a\u00f1os de trayectoria con un espect\u00e1culo especial desde las 21. Para conocer m\u00e1s detalles sobre cada propuesta, segu\u00ed la cuenta oficial de @CulturaJujuy en redes sociales y sumate a una semana llena de arte, m\u00fasica y tradici\u00f3n en toda la provincia.