La modalidad estar\u00e1 a disposici\u00f3n desde el pr\u00f3ximo 1 de octubre Jujuy al d\u00eda \u00ae - Bajo la premisa de llegar con m\u00e1s beneficios a los afiliados, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a trav\u00e9s de la Divisi\u00f3n Afiliaciones informa a la ciudadan\u00eda que a partir del 1 de octubre de 2025 se pondr\u00e1 en vigencia el sistema de renovaci\u00f3n electr\u00f3nica de afiliados\/as que se presentan en atenci\u00f3n al p\u00fablico. Esta nueva modalidad se aplicar\u00e1 en una primera etapa a la renovaci\u00f3n de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovaci\u00f3n de familiar a cargo esposa\/o- conviviente sin pago de aportes (seg\u00fan art\u00edculo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada). Dicho sistema resulta de primordial importancia para los afiliados y se enmarca en la pol\u00edticas de digitalizaci\u00f3n permitiendo agilizar gestiones a trav\u00e9s de un dispositivo m\u00f3vil o computadora con conexi\u00f3n a Internet, desde donde se podr\u00e1 enviar la documentaci\u00f3n electr\u00f3nica requerida.