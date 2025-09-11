Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan de manera virtual. La recepci\u00f3n de trabajos est\u00e1 habilitada hasta el pr\u00f3ximo 21 de septiembre. El Ministerio de Salud de Jujuy inform\u00f3 que el pr\u00f3ximo viernes 3 de octubre se realizar\u00e1 la 2\u00b0 edici\u00f3n de la Jornada Provincial de Investigaci\u00f3n "La ciencia de la Salud entre cerros, quebradas, selvas y valles", espacio de encuentro y discusi\u00f3n para investigadores, profesionales, estudiantes y comunidad en general. Organizadas por la Unidad de Investigaci\u00f3n en Salud de la Subdirecci\u00f3n de Formaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n de la cartera sanitaria, las Jornadas contar\u00e1n con las categor\u00edas de Asistente o Expositor, en ambos casos con inscripci\u00f3n sin costo. En la instancia se presentar\u00e1n agendas y l\u00edneas prioritarias de investigaci\u00f3n en los \u00e1mbitos provincial y nacional; se exhibir\u00e1n trabajos en formato p\u00f3ster y se presentar\u00e1n resultados del Curso \u201cMetodolog\u00eda de la Investigaci\u00f3n en Salud\u201d. Las Jornadas tendr\u00e1n lugar en el Sal\u00f3n Auditorium del Ministerio de Salud, Avenida Italia esq. Independencia, San Salvador de Jujuy, de 8:30 a 13:30 horas. Inscripciones Tanto para asistentes como para expositores se solicita registrar la inscripci\u00f3n en https:\/\/qrcd.org\/9AqW Requisitos para la presentaci\u00f3n de trabajos Investigadores interesados en presentar un p\u00f3ster, deber\u00e1n cumplir con las siguientes pautas: \u2022 Los trabajos aceptados deber\u00e1n reflejar una investigaci\u00f3n en fase de proyecto, desarrollo o finalizada; o intervenci\u00f3n de salud en el \u00e1mbito de la Provincia de Jujuy \u2022 El env\u00edo de res\u00famenes estar\u00e1 habilitado hasta el 21 de septiembre sin excepci\u00f3n El d\u00eda de la jornada un Comit\u00e9 evaluar\u00e1 y distinguir\u00e1 a los mejores proyectos. Todos los trabajos presentados ser\u00e1n publicados en un libro de res\u00famenes con ISBN - con validez editorial.Por consultas, se encuentran a disposici\u00f3n el tel\u00e9fono 4245518 (interno 5518) o el correo unidaddeinvestigacion.msj@gmail.com