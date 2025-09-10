Jujuy al d\u00eda \u00ae - El 11 y 12 de septiembre, los productores campesinos de las cuatro regiones de la provincia, exhibir\u00e1n sus productos al p\u00fablico en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estaci\u00f3n) en los horarios de 8:00 a 20:00 hs. El reconocido mercado artesanal, en \u00e9sta ocasi\u00f3n, presentar\u00e1 varias novedades relacionadas a la primavera y los cl\u00e1sicos productos acorde a la estaci\u00f3n del a\u00f1o. El horario de la feria fue fijado a partir de las 8:00 hasta las 20:00 hs.