Personal del Grupo de Infantería de la Unidad Regional 4 intervino en el barrio Aredez, donde vecinos habían retenido a un ladrón de 26 años. El incidente ocurrió alrededor de las 4:40 de la madrugada, cuando el sujeto fue sorprendido intentando sustraer pertenencias de un vehículo estacionado. El propietario, de 30 años, se percató de la situación y logró aprehender al individuo con la ayuda de otros residentes, quienes luego lo entregaron al personal policial. Los oficiales procedieron a trasladar al individuo de 26 años a la Seccional 39°, cabe señalar que el damnificado se hizo presente en la comisaría para realizar la denuncia correspondiente. Finalmente, se confirmó que el detenido cuenta con un historial delictivo que incluye una condena de ejecución condicional y una prohibición de acercamiento y deber de abstención, medidas que figuraban vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SI.F.CO.P.).