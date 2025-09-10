Se vienen las finales de la Copa Jujuy de fútbol

Jujuy al día ® – El domingo 14 de septiembre, el fútbol jujeño vivirá una jornada histórica con las finales de la Copa Jujuy masculino y femenino en el estadio 23 de Agosto.

“La jornada iniciará a las 15:00 horas con la gran final femenina, donde Atlético El Carmen se enfrentará a Sportivo Palermo. A las 17:00 horas, será el turno de la final masculina, protagonizada por Monterrico Sur y Atlético San Pedro”, detalló Pedro Ruiz, coordinador de Deportes Regional, quien auguró que “será una verdadera fiesta deportiva”.

Ingreso y seguridad

Las puertas del estadio se abrirán a las 14:00 horas. Las entradas tendrán un costo de $5.000 y se podrán adquirir en el mismo lugar. Para garantizar la seguridad de los asistentes, se ha coordinado un operativo especial con la policía provincial para la distribución de las hinchadas.

Atlético San Pedro: Sector Lobo Norte.

Monterrico Sur: Sector Lobo Sur.

Sportivo Palermo: Platea Norte.

Atlético El Carmen: Platea Sur.

Transmisión en Vivo

Para quienes no puedan asistir, los encuentros serán transmitidos en vivo a través de las plataformas de YouTube y Facebook, permitiendo que toda la provincia siga de cerca la definición de este torneo que ya se ha convertido en una tradición.