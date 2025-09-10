Jujuy al d\u00eda \u00ae - El espacio permiti\u00f3 intercambiar experiencias, identificar problem\u00e1ticas recurrentes y articular estrategias conjuntas para mejorar la respuesta. Adem\u00e1s, se reforz\u00f3 la importancia de la corresponsabilidad entre el Estado y las organizaciones para garantizar pleno ejercicio de derechos. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, concret\u00f3 una Mesa de Trabajo en San Salvador de Jujuy, destinada a instituciones y organizaciones que diariamente trabajan en la tem\u00e1tica de la discapacidad. La actividad se desarroll\u00f3 en el Centro de Recursos para la Educaci\u00f3n Inclusiva, ubicado en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial, y cont\u00f3 con la presencia de representantes de organismos provinciales, municipales y de organizaciones de la sociedad civil. Durante la jornada se brind\u00f3 asesoramiento sobre auditor\u00edas de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), y se realiz\u00f3 orientaci\u00f3n integral sobre discapacidad, con especial \u00e9nfasis en la restituci\u00f3n de derechos y en la optimizaci\u00f3n de recursos para la atenci\u00f3n de las personas con discapacidad en todo el territorio provincial. En este marco, la secretar\u00eda de Desarrollo Integral, Bel\u00e9n Garc\u00eda Goyena, se\u00f1al\u00f3 que \u201cesta Mesa Interinstitucional la hacemos desde el a\u00f1o pasado. Estamos trabajando con las instituciones tanto para escuchar lo que nos dicen y pensar en dise\u00f1os de nuevas pol\u00edticas p\u00fablicas, como para buscar soluciones y tambi\u00e9n informar sobre las tem\u00e1ticas que van surgiendo. En el encuentro de hoy estamos asesorando y hablando sobre todo lo que tiene que ver con la auditor\u00eda de la Naci\u00f3n respecto a las pensiones no contributivas por invalidez laboral\u201d.Tambi\u00e9n estuvo presente la directora provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, junto al equipo t\u00e9cnico. Las funcionarias destacaron que \u201cestas instancias son fundamentales para acompa\u00f1ar a las instituciones y darles herramientas claras frente a los procesos de auditor\u00eda y la gesti\u00f3n de tr\u00e1mites que se hace a nivel nacional, a fin de que las personas con discapacidad no vean vulnerados sus derechos\u201d. Estuvieron presentes la Fundaci\u00f3n Eco de Luz; \u00c1rea de Inclusi\u00f3n y Discapacidad del Municipio de El Carmen; Caminemos Juntos; Desarrollo de San Pedro de Jujuy; \u00c1rea de Discapacidad y CDJA Municipalidad de Aguas Calientes; CE SA FAM Casta\u00f1eda; ; Fundaci\u00f3n Hidrocefalia Amar la Vida; Asociaci\u00f3n Anidando Sue\u00f1os; CAPS Cerro Las Rosas; Asociaci\u00f3n de Sordos Abriendo Caminos; Centro de D\u00eda Oscar L\u00f3pez (Palpal\u00e1); Municipalidad de Palpal\u00e1; Estudiantes de Ciencias Pol\u00edticas; Asociaci\u00f3n Innovar LGSM; Asociaci\u00f3n Juje\u00f1a de Sordos; MUDEBA; Municipalidad de El Aguilar; Fundaci\u00f3n Son-Risas; Fundaci\u00f3n Aqu\u00ed Estoy.