Oficina de Bienestar Laboral: se realizó el 1º encuentro de funcionarios sobre “liderazgo y emociones en la función judicial”, con una gran asistencia

Jujuy al día ® – Organizado por la Suprema Corte de Justicia a través de la Oficina de Bienestar Laboral se realizó el Primer Encuentro de Funcionarios Jujeños, en el marco del conjunto de acciones que se vienen realizando en el Poder Judicial para fortalecer el trabajo en equipo y el bienestar institucional.

La actividad se cumplió ayer, 8 de septiembre, en Infinito por Descubrir, con la participación de más de cien funcionarios judiciales, bajo el lema “Liderazgo y emociones en la función judicial”.

En la oportunidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ekel Meyer, hizo llegar un afectuoso mensaje a los presentes en el cual, con motivo de cumplir la Oficina de Bienestar Laboral su primer aniversario, felicitó y agradeció a todo el equipo que la integra por el compromiso, la creatividad y la dedicación con que han impulsado iniciativas que fortalecen a las personas y, con ellas, al Poder Judicial.

Dirigiéndose a los funcionarios, les expresó especialmente que “nuestra responsabilidad no se limita a la gestión de expedientes o a la organización de tareas. Somos líderes, y como tales, tenemos la misión de inspirar, acompañar y cuidar a quienes integran nuestros equipos. Liderar es servir, y en nuestro caso, ese servicio tiene un fin supremo: garantizar a la sociedad una Justicia más humana, accesible y confiable”.

La disertante fue la Dra. Bárbara Filgueira – abogada, coach ejecutiva y fundadora de la consultora InLaw – quien también lideró el encuentro de jueces realizado el año pasado.

La prestigiosa especialista expuso sobre “Liderazgo emocional y responsabilidad en entornos complejos. ¿Qué significa liderar con inteligencia emocional?” y “Comunicación estratégica organizacional. Cómo transformar conversaciones que generan desgaste en conversaciones que abren posibilidades”.

Este evento marca la continuidad de la política institucional que impulsa la Suprema Corte de Justicia para acentuar la importancia de las personas que llevan adelante el sistema judicial, no solo como profesionales, sino como individuos con necesidades, emociones y propósitos.

Al finalizar la jornada los asistentes pudieron participar de distintas experiencias diseñadas para compartir, distenderse y fortalecer los lazos entre colegas, favoreciendo un clima laboral positivo.