Nuevo espacio para la memoria: se inaugura el Centro de Interpretación Arqueológica en Santo Domingo

Jujuy al día ® – En el Departamento de Rinconada se abre un lugar que rescata la historia y la identidad de una comunidad ancestral.

La Secretaría de Cultura de la Provincia informa que el próximo viernes 12 de septiembre quedará inaugurado el Centro de Interpretación Arqueológica de la comunidad de Santo Domingo, en el departamento de Rinconada. Se trata de un proyecto colectivo destinado a resguardar y difundir el patrimonio cultural y arqueológico de la Puna jujeña.

El nuevo Centro se consolida como un espacio de referencia para la preservación de piezas, relatos y saberes ancestrales, con el objetivo de fortalecer la identidad local y aportar al desarrollo del turismo cultural y la investigación científica.

En relación a la iniciativa, el director provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin, destacó: “Este es un proyecto que se hizo en función de un convenio de coparticipación entre el Ministerio de Cultura y Turismo, la empresa S.S.R. Mining y la comunidad aborigen de Santo Domingo de Rinconada. La empresa minera aportó los fondos, nosotros desarrollamos el proyecto y la dirección técnica y contratamos a los profesionales que hicieron el guion, el diseño gráfico, el montaje y la comunidad aportó el terreno, el lugar para que sea posible”.

El trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad permitió concretar un espacio único en la región, que no solo resguarda la memoria ancestral sino que también abre nuevas posibilidades de difusión cultural y proyección territorial.La inauguración contará con la presencia de autoridades provinciales, referentes de la comunidad y actores vinculados a la preservación del patrimonio, en un acontecimiento que marca un hito para la historia cultural de Rinconada y de toda la provincia.