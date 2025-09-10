Se revel\u00f3 que los viajes en colectivo del presunto criminal podr\u00edan ser clave para reconstruir los hechos detr\u00e1s de la desaparici\u00f3n de cinco hombres en esa provincia. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El caso de Mat\u00edas Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, sigue sumando cap\u00edtulos inquietantes. Ahora, la investigaci\u00f3n apunta a los recorridos en colectivo que realizaba el acusado y al uso de varias tarjetas SUBE, un detalle que podr\u00eda ser fundamental para entender c\u00f3mo se mov\u00eda antes de cada desaparici\u00f3n. Por otro lado, en las \u00faltimas horas el fiscal regional Guillermo Beller se refiri\u00f3 tambi\u00e9n a las relaciones familiares de Jurado. Al respecto, explic\u00f3 que el imputado mantuvo relaciones de pareja hace muchos a\u00f1os, pero que no ten\u00eda contacto reciente ni con sus ex ni con los hijos que tuvieron. \u201cEntrevistamos a una expareja con la que tiene un hijo en com\u00fan. Era una relaci\u00f3n de hace muchos a\u00f1os y no ten\u00edan contacto reciente. Tambi\u00e9n entrevistamos a otra ex, anterior en el tiempo, con quien tuvo otros dos hijos, pero la falta de v\u00ednculo era todav\u00eda mayor\u201d, precis\u00f3 Beller. El seguimiento de la SUBE: viajes sospechosos y un patr\u00f3n repetido Otro dato crucial en la investigaci\u00f3n surgi\u00f3 tras el allanamiento del 31 de julio en la casa de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero. All\u00ed, se encontraron varias tarjetas SUBE, entre ellas la que usaba habitualmente. Con esa informaci\u00f3n, el equipo de la fiscal\u00eda logr\u00f3 reconstruir los d\u00edas, horarios y l\u00edneas de colectivo que tomaba Jurado. A trav\u00e9s de las c\u00e1maras de seguridad, detectaron que en al menos dos ocasiones descendi\u00f3 en la zona de la Vieja Terminal de \u00d3mnibus, una zona que ya estaba bajo la lupa de los investigadores. El fiscal Beller remarc\u00f3 que la tarjeta SUBE mostraba un uso frecuente los d\u00edas viernes, algo que llam\u00f3 la atenci\u00f3n porque coincide con la previa de la recolecci\u00f3n de residuos en la zona. \u201cLa tarjeta SUBE muestra mayor uso los d\u00edas viernes. Coincide con los d\u00edas previos a la recolecci\u00f3n de basura, lo que podr\u00eda indicar que actuaba sabiendo que al d\u00eda siguiente pod\u00eda descartar elementos. Estamos siguiendo cada uno de esos d\u00edas y horarios con un equipo exclusivo que analiza todas las c\u00e1maras de la zona\u201d, detall\u00f3 el fiscal. Si bien no lograron por ahora vincular esos recorridos con las desaparici\u00f3n de varios hombres del barrio, la fiscal\u00eda sigue analizando todas las c\u00e1maras de seguridad del sector en los horarios detectados. \u201cEstamos trabajando en cada detalle. Esta l\u00ednea de investigaci\u00f3n podr\u00eda ser clave para establecer nuevas conexiones\u201d, concluy\u00f3 Beller. El an\u00e1lisis psiqui\u00e1trico: una pieza clave El viernes 5 de septiembre pasado, una psiquiatra del Ministerio P\u00fablico de Salta lleg\u00f3 a Jujuy para sumarse a las pericias sobre Jurado. La profesional ya mantuvo un primer encuentro con el acusado, en lo que ser\u00e1 una serie de entrevistas que continuar\u00e1n la semana pr\u00f3xima. El objetivo es profundizar el an\u00e1lisis del perfil de Jurado, complementando los estudios que ya realiza el psic\u00f3logo del MPA de Jujuy. As\u00ed, los investigadores buscan avanzar en la comprensi\u00f3n de la motivaci\u00f3n detr\u00e1s de los hechos que se le imputan. Mat\u00edas Jurado fue detenido a fines de julio, despu\u00e9s de que la Justicia encontrara restos \u00f3seos, ropa y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de la investigaci\u00f3n por la desaparici\u00f3n de cinco hombres en situaci\u00f3n de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti por homicidio agravado. Con el avance de la causa, se constat\u00f3 que Jurado ya ten\u00eda antecedentes penales: estuvo preso por primera vez a los 17 a\u00f1os, luego en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasi\u00f3n de robo. Su \u00faltima condena fue de 3 a\u00f1os y 4 meses de c\u00e1rcel, pero recuper\u00f3 la libertad condicional en 2020.