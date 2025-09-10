El rubro tecnol\u00f3gico y la regi\u00f3n de Cuyo muestran se\u00f1ales de dinamismo, mientras el resto del mercado laboral permanece rezagado. Qu\u00e9 se espera para el cuarto trimestre del a\u00f1o, seg\u00fan un informe privado Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el cuarto trimestre se mantiene en +5%, sin variaciones respecto al trimestre anterior y con un leve incremento de un punto porcentual en comparaci\u00f3n con el mismo periodo del a\u00f1o pasado. Hay cautela entre los empleadores argentinos en un contexto de alta inestabilidad pol\u00edtica y financiera, sumado a la baja actividad econ\u00f3mica. La incertidumbre electoral de cara a octubre tambi\u00e9n juega un rol relevante. Las perspectivas a nivel local contrastan con el panorama m\u00e1s optimista de otros pa\u00edses, donde las proyecciones de contrataci\u00f3n laboral resultan considerablemente m\u00e1s robustas. La ENE, indicador elaborado por ManpowerGroup, se calcula restando el porcentaje de empleadores que prev\u00e9 reducir su plantilla del porcentaje que planea incrementarla en el pr\u00f3ximo trimestre. En el caso argentino, el 27% de los empleadores encuestados manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de aumentar el personal, mientras que un 24% anticip\u00f3 recortes. El 45% no prev\u00e9 cambios en su dotaci\u00f3n y el 4% restante no pudo precisar sus planes para el periodo analizado. Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoam\u00e9rica, analiz\u00f3 el contexto y se\u00f1al\u00f3: \u201cA pesar de que el contexto econ\u00f3mico muestra ciertos signos de estabilidad y proyecci\u00f3n, la recuperaci\u00f3n en las expectativas de contrataci\u00f3n sigue siendo un desaf\u00edo en Argentina\u201d. Guastini tambi\u00e9n subray\u00f3 que, aunque existen se\u00f1ales de dinamismo en sectores como Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n y Finanzas & Real Estate, el pa\u00eds contin\u00faa exhibiendo \u201clas intenciones de contrataci\u00f3n m\u00e1s d\u00e9biles del mundo\u201d. En relaci\u00f3n al impacto del contexto de elecciones, dijo: \u201cEn los a\u00f1os electorales, el empresariado suele mostrarse m\u00e1s cauto y este a\u00f1o, marcado por el desdoblamiento de elecciones en la Provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, mayor incertidumbre, sin duda se tradujo en el bajo nivel de optimismo reflejado en las expectativas de creaci\u00f3n de empleo para el cuarto y \u00faltimo trimestre\u201d. \u201cM\u00e1s all\u00e1 de esto, al tratarse de un estudio proyectivo de corto plazo \u2014en el que consultamos a los empresarios qu\u00e9 ocurrir\u00e1 con su n\u00f3mina en los pr\u00f3ximos tres meses\u2014, las respuestas est\u00e1n fuertemente condicionadas por la percepci\u00f3n sobre el nivel de actividad en cada industria. Esto indica que, salvo en algunos sectores muy puntuales, dicha percepci\u00f3n no ha sido del todo positiva", indic\u00f3 Guastini. Sectores econ\u00f3micos con mejores y peores perspectivas Al examinar el comportamiento por sectores econ\u00f3micos, seis de las nueve actividades relevadas anticipan un aumento en sus n\u00f3minas para el \u00faltimo trimestre del a\u00f1o. El sector de Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n encabeza las proyecciones con una ENE de +18%, seguido por Finanzas y Real Estate, que alcanza +13%. En el extremo opuesto, Servicios de Comunicaci\u00f3n reporta la expectativa m\u00e1s baja, con una ENE de -17%. Respecto al trimestre anterior, las expectativas mejoraron en seis de los nueve sectores, destac\u00e1ndose Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n con un salto de 19 puntos porcentuales y Bienes y Servicios de Consumo con un avance de 12 puntos. En la comparaci\u00f3n interanual, cuatro sectores muestran una mejora, siendo Bienes y Servicios de Consumo el que registra el mayor incremento, con 14 puntos porcentuales. En contraposici\u00f3n, la ENE de Energ\u00eda y servicios p\u00fablicos se ubic\u00f3 en -14% y la de Servicios de Comunicaci\u00f3n en -17%. En cuanto al comportamiento en ese primer sector, que viene recibiendo importantes inversiones y pese a ello no presenta expectativas de contrataci\u00f3n, Guastini explic\u00f3: \u201cLa ca\u00edda en las expectativas del sector creemos que puede estar vinculado a un escenario atravesado por factores coyunturales que frenaron el ritmo de expansi\u00f3n. En primer lugar, el parate en la industria del Oil & Gas, donde los directores financieros de los principales operadores de servicios recortaron o postergaron sus planes de inversi\u00f3n por las restricciones de financiamiento, lo que oblig\u00f3 a muchas compa\u00f1\u00edas a ajustar sus presupuestos\u201d. \u201cA ello se suman procesos de traspaso de activos de YPF hacia otras empresas, que conllevan tiempos largos de transici\u00f3n y ralentizan la actividad; presiones derivadas de los precios internacionales, la falta de financiamiento y las incertidumbres pol\u00edticas y electorales\u201d, a\u00f1adi\u00f3. Panorama regional y comparaci\u00f3n internacional En el an\u00e1lisis regional, todas las zonas del pa\u00eds relevadas prev\u00e9n aumentos en sus plantillas durante el cuarto trimestre de 2025. La regi\u00f3n de Cuyo lidera con una ENE de +18%, seguida por la Patagonia con +11%. El \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta la expectativa m\u00e1s baja, con una ENE de +3%. Comparativa de las expectativas de Comparativa de las expectativas de empleo por regi\u00f3n (Manpower) Frente al trimestre anterior, tres de las seis regiones muestran una mejora, con Cuyo a la cabeza tras un incremento de 18 puntos porcentuales, mientras que la Patagonia experimenta una ca\u00edda de 20 puntos. En la comparaci\u00f3n interanual, cuatro regiones evidencian avances, destacando nuevamente Cuyo con un alza de 18 puntos, en tanto que el AMBA sufre la mayor disminuci\u00f3n, con 4 puntos porcentuales menos. En el contexto internacional, los doce pa\u00edses americanos incluidos en el relevamiento esperan aumentos en sus expectativas de contrataci\u00f3n para el cuarto trimestre de 2025. Brasil lidera la regi\u00f3n con una ENE de +36%, seguido por Costa Rica (+35%), Guatemala (+28%) y Estados Unidos (+28%). Argentina, con su ENE de +5%, se ubica en el \u00faltimo lugar de la regi\u00f3n, por debajo de Chile (+21%), Colombia y Puerto Rico (ambos con +16%). La tendencia global muestra que, en los 42 pa\u00edses y territorios encuestados, los empleadores prev\u00e9n sumar personal en el pr\u00f3ximo trimestre, lo que marca un escenario de crecimiento en el mercado laboral internacional. Los principales generadores de empleo De acuerdo al IERAL, la desaceleraci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica y las altas tasas de inter\u00e9s generaron efectos negativos en los sectores que concentran la mayor parte del empleo, como la industria, la construcci\u00f3n y el comercio, que en conjunto representan cerca del 40% de los puestos de trabajo. Estos sectores, que no hab\u00edan logrado recuperar plenamente los niveles previos al cambio de gobierno, enfrentan ahora un freno que interrumpe la lenta recuperaci\u00f3n y profundiza su fragilidad. Así, por los altos costos financieros y la imposibilidad de traslado a precios debido al bajo consumo, muchas empresas terminan recortando su plantilla. "Algunas trasladan trabajadores a la informalidad, otras no renuevan contratos, y así buscan reducir sus costos laborales para poder sostenerse. Este proceso no solo erosiona el empleo formal en los sectores que más puestos generan, sino que profundiza un problema estructural preexistente: actividades donde la informalidad es la norma más que la excepción", indica el informe. Guastini señaló que existen dos factores clave que impactan en la generación de empleo: "Por un lado, un crecimiento sosteni