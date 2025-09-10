Jujuy: violento sujeto armado fue detenido al intentar asaltar a una empleada de una estación de servicio

Jujuy al día ® – Durante el mediodía de ayer, un efectivo policial de franco detuvo a un violento delincuente y frustró un violento asalto.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Alberdi de San Pedro de Jujuy, cuando una empleada de una estación de servicio se dirigía a un banco cercano para depositar el dinero de la recaudación.

A los pocos metros el delincuente la interceptó y amenazó con un arma blanca, iniciando un forcejeo que fue presenciado por un policía, quien actuó de inmediato.

Rápidamente, efectivos de la unidad de la policía ciclística (UPCAR) que realizaba recorridos por la zona observó la confrontación e intervinieron, logrando reducir al asaltante con el mínimo uso de la fuerza.

El delincuente, que portaba un cuchillo de 30 centímetros y un teléfono celular, fue inmovilizado y posteriormente trasladado a la Seccional N° 9 del Barrio Centro de la ciudad.

El agresor quedó a disposición de la justicia, en tanto que la víctima recibió la asistencia necesaria y radicó la denuncia correspondiente.