Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Una estafa fue denunciada en la Seccional 1\u00b0 de la Polic\u00eda de la Provincia por un abuelo de 82 a\u00f1os, domiciliado en San Salvador de Jujuy, quien se\u00f1al\u00f3 que delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de PAMI y le sustrajeron m\u00e1s de 4 millones de pesos. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, el pasado 5 de septiembre el hombre recibi\u00f3 un llamado telef\u00f3nico en el cual un individuo se present\u00f3 como supuesto trabajador de PAMI. Bajo el pretexto de inscribirlo a un programa de medicamentos gratuitos, el estafador logr\u00f3 que el jubilado le facilitara sus datos personales y fotograf\u00edas de su DNI. Horas m\u00e1s tarde, al ingresar a la aplicaci\u00f3n de su cuenta bancaria, la v\u00edctima constat\u00f3 movimientos desconocidos. Posteriormente, el 8 de septiembre se dirigi\u00f3 a la entidad bancaria, donde le entregaron un resumen que confirmaba un total de ocho transferencias no autorizadas, realizadas entre el 4 y 5 de septiembre, por un monto que asciende a 4.400.000 pesos. Las actuaciones fueron remitidas a la justicia para continuar con la investigaci\u00f3n y tratar de establecer la identidad de los responsables.