La instancia nacional tendr\u00e1 representaci\u00f3n de la provincia con los estudiantes de la Escuela Provincial Agrot\u00e9cnica N\u00b0 13 de Valle Grande Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy celebra que la Escuela Provincial Agrot\u00e9cnica N\u00b0 13 de Valle Grande con el equipo conformado por Paulino Maman\u00ed, Eloy Lueres, Enzo Cruz y Francisco Lueres, y el docente asesor Elber R\u00edos participar\u00e1n en las Olimpiadas Agropecuarias 2025 en la localidad de Oncativo, C\u00f3rdoba, del 3 al 7 de noviembre pr\u00f3ximos. All\u00ed desarrollar\u00e1n talleres t\u00e9cnicos, abordar\u00e1n la resoluci\u00f3n de problem\u00e1ticas reales del campo, presentar\u00e1n sus propuestas de mejora y tendr\u00e1n instancias de intercambio. Adem\u00e1s, la agenda contempla visitas a productores rurales, recorridos por la localidad y espacios culturales como el tradicional fog\u00f3n estudiantil. El encuentro culminar\u00e1 con la entrega de premios y medallas, reconociendo el esfuerzo y la creatividad de los equipos. La presencia de la delegaci\u00f3n juje\u00f1a refleja el compromiso y la calidad educativa de las instituciones agropecuarias de la provincia, que forman a j\u00f3venes con s\u00f3lidos conocimientos t\u00e9cnicos y una profunda vinculaci\u00f3n con el desarrollo productivo local.