Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hecho de violencia se registr\u00f3 en la noche del pasado viernes 5 de septiembre en barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy, donde dos sujetos armados efectuaron disparos frente a una vivienda. De acuerdo a fuentes consultadas por nuestro medio, seg\u00fan la denuncia radicada en la Brigada de Coronel Arias, alrededor de las 23:00, una joven residente del mencionado barrio relat\u00f3 que dos individuos conocidos de la zona llegaron hasta su domicilio y, tras amenazar a su hermano, efectuaron disparos en la v\u00eda p\u00fablica. Si bien no se registraron personas heridas ni da\u00f1os materiales en la vivienda, el hecho gener\u00f3 gran preocupaci\u00f3n en la familia y vecinos. Las actuaciones fueron remitidas a la justicia, mientras que personal policial trabaja en la identificaci\u00f3n y localizaci\u00f3n de los autores del ataque.