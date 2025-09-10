El lunes se conoci\u00f3 \u00edndice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre sale antes, y fue de 1,6% el mes pasado. Las consultoras estiman que el dato nacional volver\u00e1 a quedar por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo Jujuy al d\u00eda \u00ae - Hoy, mi\u00e9rcoles 10 de septiembre, a las 16, el INDEC dar\u00e1 a conocer el dato de inflaci\u00f3n de agosto 2025. Seg\u00fan las proyecciones de las consultoras privadas, el \u00edndice de precios se ubicar\u00eda en un rango de 1,8% a 2,1%. Si finalmente queda por debajo del 2%, ser\u00e1 el cuarto mes consecutivo en el que el IPC arranca con \u201c1\u201d, un signo de la tendencia de desaceleraci\u00f3n en los precios. La brecha entre las que anticipan un n\u00famero m\u00e1s bajo y uno m\u00e1s alto se relaciona a la evoluci\u00f3n de los precios. Seg\u00fan el REM. El dato m\u00e1s inmediato conocido hasta ahora es el dato del IPC de agosto de Ciudad de Buenos Aires que por la baja de productos y servicios estacionales por las vacaciones escolares, la cotizaci\u00f3n del d\u00f3lar oficial en un leve retroceso y el menor consumo de los hogares fue de 1,6%, lo que representa un retroceso significativo respecto al 2,5% de julio. De esta forma, el IPCBA acumula en los primeros ocho meses del a\u00f1o una suba de 20,0% y un alza interanual del 37,4%, de acuerdo a la medici\u00f3n del Instituto de Estad\u00edstica y Censos porte\u00f1a. En agosto, los precios en la Ciudad subieron un 1,6%, con una marcada diferencia entre bienes (+1,4%) y servicios (+1,7%), que en lo que va del a\u00f1o acumulan un alza de 23,9%, casi 10 puntos m\u00e1s que los bienes. La baja de productos y servicios estacionales, como hoteles, paquetes tur\u00edsticos, pasajes a\u00e9reos y prendas de vestir, moder\u00f3 el \u00edndice, mientras que la inflaci\u00f3n n\u00facleo \u2014que excluye precios regulados y estacionales\u2014 se ubic\u00f3 en el 2%. El informe oficial destac\u00f3 que el aumento se explic\u00f3 principalmente por mayores costos en restaurantes, alquileres, medicina prepaga, expensas y servicios para el hogar, aunque la leve baja del d\u00f3lar oficial tambi\u00e9n ayud\u00f3 a contener la suba. Volviendo al dato nacional, seg\u00fan las consultoras y economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflaci\u00f3n de agosto fue del 2,1% mensual. El dato que surge del informe que todos los meses realiza el Banco Central, con proyecciones realizadas entre el 27 y el 29 de agosto, muestra un ajuste en los pron\u00f3sticos de inflaci\u00f3n al alza en 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El dato oficial de agosto se conoce despu\u00e9s de las elecciones legislativas bonaerenses que dej\u00f3 al oficialismo como gran perdedor y provoc\u00f3 el lunes un derrumbe fuerte de bonos y acciones, y una suba de $ 45 del d\u00f3lar oficial. Habr\u00e1 que esperar que avance el mes para dilucidar si hacia adelante cambian los n\u00fameros estimados por el REM que indican que el IPC ser\u00e1 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre. Seg\u00fan esas estimaciones, para todo el 2025, prev\u00e9n una inflaci\u00f3n del 28,2% anual, casi 1 punto m\u00e1s que la medici\u00f3n previa. El dato de agosto cerro ajeno al resultado electoral, para septiembre de a poco comenzar\u00e1n a aparecer los pron\u00f3sticos. Habr\u00e1 que esperar para ver qu\u00e9 impacto tiene la suba del d\u00f3lar -que tras sumar $ 45 el lunes, este martes arranc\u00f3 $ 10 arriba, ubic\u00e1ndose en $ 1435- y c\u00f3mo impactar\u00e1 en la lista de precios. Los pron\u00f3sticos de IPC para agosto 2025 Analytica y Fundaci\u00f3n Libertad y Progreso, proyectan que el dato mensual se ubicar\u00e1 en 1,8%, por debajo del n\u00famero de julio. Seg\u00fan Analytica, en las \u00faltimas cuatro semanas, los mayores incrementos se dieron en frutas (3,5%) y aguas, gaseosas y jugos (2%), mientras que los que menos subieron fueron snacks, salsas, aceites, grasas y mantecas (1,1%) y panes y cereales (1%). Por otro lado, hubo bajas en pescados y mariscos (3,8%). En el orden de 2% para agosto est\u00e1 la previsi\u00f3n de Equilibra y Ferreres y Asociados, mientras que para EcoGo, Econviews y FMyA, y Orlando Ferreres rondar\u00e1 en 2,1%. EcoGo explic\u00f3 que \u201clos alimentos registraron aumentos por encima de lo esperado, en gran medida por el salto del 2,9%\u200b en la carne vacuna\u201d. A su vez, en la \u00faltima semana de agosto, Econviews detect\u00f3 subas en verduras (1,6%) y carnes (1,4%), con un alza de 1,6% en las \u00faltimas cuatro semanas. Fuente