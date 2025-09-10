El Lobo busca recuperar la cima en la Primera Nacional Jujuy al d\u00eda \u00ae - Gimnasia y Esgrima de Jujuy afrontar\u00e1 este domingo un partido clave en su lucha por el ascenso. El equipo dirigido por Mat\u00edas M\u00f3dolo visitar\u00e1 a Nueva Chicago en Mataderos por la 31.\u00aa fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro que puede definir posiciones decisivas en la recta final del torneo. El duelo se jugar\u00e1 el domingo 14 de septiembre desde las 13:30 en el estadio \u201cRep\u00fablica de Mataderos\u201d y contar\u00e1 con transmisi\u00f3n en vivo. La Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) ya confirm\u00f3 la terna arbitral: Yamil Possi ser\u00e1 el juez principal, acompa\u00f1ado por Andr\u00e9s Barbieri como asistente 1, Federico Garc\u00eda como asistente 2 y Lucas Comesa\u00f1a en el rol de cuarto \u00e1rbitro. El Lobo llega a este compromiso tras la dura ca\u00edda frente a Gimnasia de Mendoza, que lo releg\u00f3 al segundo puesto en la tabla. Los juje\u00f1os quedaron con 54 puntos, mientras que los mendocinos lideran ahora con 56. Muy cerca aparecen Deportivo Mor\u00f3n y Estudiantes de R\u00edo Cuarto, ambos con 53 unidades, en un cierre de torneo que promete ser apasionante. Con 12 puntos a\u00fan en juego, Gimnasia mantiene intacta la ilusi\u00f3n de alcanzar el primer lugar de la Zona B, que otorga el pase directo a la gran final por el ascenso a la Liga Profesional. El calendario marca que despu\u00e9s de enfrentar a Nueva Chicago, Gimnasia recibir\u00e1 en el estadio 23 de Agosto a Agropecuario, luego visitar\u00e1 a San Telmo en Buenos Aires y cerrar\u00e1 la fase regular en Jujuy frente a Chacarita Juniors. Cada paso ser\u00e1 decisivo para definir si el Lobo logra el ansiado ascenso directo o si deber\u00e1 afrontar los exigentes playoffs del Reducido.