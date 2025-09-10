M\u00e1s de 35 agentes recibieron sus certificados contando con herramientas para prevenir la violencia de g\u00e9nero Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se llev\u00f3 a cabo la jornada de cierre, organizada por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades, como parte de las pol\u00edticas p\u00fablicas de prevenci\u00f3n y erradicaci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero. Capacitaci\u00f3n en Ley Micaela M\u00e1s de 35 personas, entre ellas agentes munipales, de seguridad, educaci\u00f3n y salud, culminaron la capacitaci\u00f3n que tiene como objetivo principal brindar herramientas para prevenir, sensibilizar y erradicar las violencias por motivos de g\u00e9nero en cada uno de los \u00e1mbitos de actuaci\u00f3n. Durante el encuentro, se destac\u00f3 el compromiso y la responsabilidad asumida por los participantes, entendiendo que su rol es fundamental para transformar sus espacios de trabajo en lugares m\u00e1s justos e igualitarios. La Ley N\u00b0 27.499 \u201cMicaela\u201d constituye una pol\u00edtica p\u00fablica de alcance nacional que establece la capacitaci\u00f3n obligatoria en g\u00e9nero y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; representando un avance trascendental hacia la construcci\u00f3n de una sociedad libre de violencias. Encabez\u00f3 el acto de entrega de certificados la titular del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro; la coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y Diversidades, Victoria Zerpa; y el Director Provincial de Pol\u00edticas Culturales y Comunicaci\u00f3n, Franco Dorado. En representaci\u00f3n del municipio de San Antonio estuvo presente Yanina Correa, Responsable del \u00c1rea G\u00e9nero junto a otros funcionarios locales.