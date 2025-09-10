Sus construcciones de adobe y los farallones que le dan su nombre crean una postal que llama la atenci\u00f3n a quienes la visitan Jujuy al d\u00eda \u00ae - Barrancas, una peque\u00f1a localidad de apenas 350 habitantes ubicada en Jujuy, se est\u00e1 consolidando como uno de los destinos m\u00e1s llamativos del norte de Argentina. Este tesoro arqueol\u00f3gico guarda evidencias de poblaciones que vivieron en esta zona durante los \u00faltimos 10.000 a\u00f1os, posicion\u00e1ndose como un lugar imperdible tanto a nivel nacional como internacional. Sus construcciones de adobe y los farallones que le dan su nombre crean una postal que llama la atenci\u00f3n a quienes la visitan. La localidad fue reconocida por ONU Turismo en 2024 como parte de los "Best Tourism Villages 2024", distingui\u00e9ndose entre los pueblos m\u00e1s destacados del mundo por su ejemplar desarrollo del turismo rural. Esta distinci\u00f3n resalta su compromiso con la preservaci\u00f3n y promoci\u00f3n de sus valores culturales y productos tradicionales. En este destino se puede ver una mezcla interesante de colores, con el azul del cielo contrastando con los tonos tierra de las casas, mientras el sol se refleja en las imponentes formaciones rocosas que caracterizan este rinc\u00f3n de la Puna. Fundada en 1919 por Abd\u00f3n Castro Tolay, quien estableci\u00f3 en este lugar la primera escuela, Barrancas representa un ejemplo de c\u00f3mo las tradiciones andinas perduran en el tiempo. Sus calles empedradas y arquitectura tradicional son testigos silenciosos de miles de historias que se transmiten de generaci\u00f3n en generaci\u00f3n, convirtiendo cada rinc\u00f3n en un museo a cielo abierto donde la cultura ancestral sigue haci\u00e9ndose presente. D\u00f3nde queda Barrancas, Jujuy Barrancas se encuentra en el departamento Cochinoca, en la provincia de Jujuy, formando parte del paisaje caracter\u00edstico de la Puna argentina. Esta peque\u00f1a localidad est\u00e1 ubicada en una zona privilegiada donde las formaciones geol\u00f3gicas conocidas como farallones o barrancas dominan el horizonte, creando un escenario natural especial que se extiende por toda la regi\u00f3n del norte. Qu\u00e9 puedo hacer en Barrancas En Barrancas, los viajeros pueden sumergirse en experiencias \u00fanicas que mezcla historia, cultura y tradici\u00f3n andina: Explorar el Centro de Interpretaci\u00f3n Arqueol\u00f3gica, una parada fundamental que muestra testimonios del pasado, mostrando c\u00f3mo las costumbres ancestrales siguen vivas en las actividades cotidianas de los habitantes locales. Participar en talleres de artesan\u00edas tradicionales donde las creadoras locales comparten sus conocimientos sobre la elaboraci\u00f3n de prendas textiles, desde el proceso de esquila hasta la confecci\u00f3n final, manteniendo t\u00e9cnicas transmitidas por generaciones. Disfrutar de la gastronom\u00eda aut\u00f3ctona ofrecida por proveedores de servicios tur\u00edsticos locales, que preparan delicias regionales utilizando ingredientes y recetas tradicionales de Jujuy. Vivir experiencias de turismo comunitario que permiten a los visitantes integrarse en la vida diaria del pueblo, compartiendo actividades cotidianas con los pobladores y conociendo de primera mano sus tradiciones y costumbres. Adquirir artesan\u00edas \u00fanicas que capturan la esencia de la cultura andina, elaboradas por artesanos locales. Alojarse en establecimientos que se adaptan a diferentes preferencias y presupuestos, desde opciones m\u00e1s sencillas hasta propuestas que ofrecen mayor comodidad, todas integradas respetuosamente en el entorno natural y cultural del lugar. C\u00f3mo llegar a Barrancas, JujuyPara acceder a Barrancas, es necesario atravesar las famosas Salinas Grandes ascendiendo desde Purmamarca por la ruta nacional 52. Una vez en este punto, se debe tomar un corto tramo de seis kil\u00f3metros por la ruta provincial RP 75, claramente se\u00f1alizado mediante un cruce que indica el desv\u00edo hacia la localidad. Este recorrido permite a los viajeros disfrutar de los paisajes \u00fanicos de la Puna juje\u00f1a antes de llegar a este pueblo secreto que conserva intacta su esencia.