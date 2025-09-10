El Plan de Desarrollo Estratégico Provincial llega a las aulas para un futuro sostenible en el turismo

Jujuy al día ® – El Ministerio de Turismo presentó el Plan Estratégico 2025-2035 a casi 80 alumnos del IES N°5, quienes serán los protagonistas del sector.

El turismo de Jujuy ya está pensando en los próximos diez años. Por eso, el lunes 8 de septiembre, la Directora Provincial Sofía van Balen Blanken visitó el Instituto de Educación Superior N°5 “José Eugenio Tello” para compartir el Plan Estratégico de Turismo Sostenible con estudiantes de Turismo y Hotelería.

“Queremos que quienes se están formando sepan de qué va el plan y cómo van a poder aportar con conocimiento y profesionalismo”, comentó van Balen Blanken durante la charla, donde dejó en claro que la idea es crecer con responsabilidad: recursos humanos capacitados y compromiso ambiental.

La comunidad educativa recibió la iniciativa con entusiasmo. Patricia Toscano, coordinadora de la Tecnicatura en Turismo, valoró el acercamiento: “Nos encanta que el Ministerio venga hasta acá y les muestre a los jóvenes las herramientas para el futuro”.

Los estudiantes también se mostraron interesados. Yanina Urquiza, alumna de Hotelería, confesó que la charla le “abrió la cabeza”. “Me gustó mucho porque aprendimos sobre sostenibilidad y cómo manejar el turismo sin dañar el ambiente”, expresó.

La actividad forma parte del Proyecto de Gobernanza y Difusión del Plan Estratégico, acercando las políticas provinciales a quienes serán los futuros profesionales del sector y consolidando un compromiso compartido entre el Estado, la academia y el turismo jujeño.