Si el Gobierno estuviera dispuesto a cumplir su prometida autocr\u00edtica, podr\u00eda revertir la actual situaci\u00f3n electoral en los comicios de octubre Jujuy al d\u00eda \u00ae - Javier Milei es el resultado del fracaso de ese modelo de postal victoriosa que se exhibi\u00f3 el domingo: un outsider que \u201cla vio\u201d. Esto es, la corrupci\u00f3n cuya expresi\u00f3n m\u00e1s pat\u00e9tica fueron los manejos venales con las vacunas y los alimentos durante la cuarentena, y la danza interminable de las internas en el seno de la oposici\u00f3n que hab\u00eda sido oficialismo hasta 2019. Represent\u00f3 un fen\u00f3meno extendido por izquierda y por derecha en el resto de Am\u00e9rica Latina que acert\u00f3 en sus dos consignas b\u00e1sicas: embestir contra el establishment pol\u00edtico siguiendo la tradici\u00f3n de nuestra democracia de masas en el siglo pasado, al que denomin\u00f3 \u201cla casta\u201d, y prometiendo acabar con su vicio de gesti\u00f3n inflacionaria. Su estilo confrontativo preserv\u00f3 frescura durante todo el a\u00f1o pasado y le permiti\u00f3 recoger tolerancia social hacia el uomo qualunque tallado en pol\u00e9micas televisivas con un eficaz manejo de las redes sociales que cal\u00f3 hondo en los esp\u00edritus juveniles. Al cabo, los insultos no iban m\u00e1s all\u00e1 de su medida actitud, y el tan temido autoritarismo no vacil\u00f3 en pactar cuando era necesario con sectores de \u201cla casta\u201d pr\u00f3ximos ideol\u00f3gicamente. La inflaci\u00f3n fue cediendo merced a un ajuste macroecon\u00f3mico de elevados costos sociales atenuados en los sectores pobres nutriendo generosamente dos dispositivos de la ciudadan\u00eda social de baja intensidad kirchnerista: la AUH y las pol\u00edticas alimentarias. Simult\u00e1neamente, acab\u00f3 con la tercerizaci\u00f3n del cooperativismo \u201claboralmente inclusivo\u201d controlada por los denominados \u201cmovimientos sociales\u201d. Recuper\u00f3, as\u00ed, el control de \u201cla calle\u201d tan demandado por una ciudadan\u00eda harta de los cortes prepotentes de las arterias de circulaci\u00f3n metropolitanas. Pero hab\u00eda un rasgo preocupante de su personalidad que remit\u00eda a un problema recurrente de nuestra cultura pol\u00edtica presidencialista y caudillista: hasta qu\u00e9 punto su personaje cesarista no acabar\u00eda por devor\u00e1rselo, y menguando su perspectiva y la percepci\u00f3n de sus endebleces cong\u00e9nitas. Comenz\u00f3 este a\u00f1o con su bonus track intacto por el m\u00e9rito de habernos salvado de la hiperinflaci\u00f3n de los \u201cplanes platita\u201d del ministro de Econom\u00eda Sergio Massa, y la convicci\u00f3n generalizada de su blindada integridad \u00e9tica y moral. Pero algo pas\u00f3 en febrero en medio de la org\u00eda de violencia delictiva que afectaba el corredor sudoeste del Gran Buenos Aires. Su dimensi\u00f3n no suscit\u00f3, en principio, demasiada preocupaci\u00f3n porque no impactaba en los bolsillos de la mayor\u00eda social: el affaire de la criptomoneda $LIBRA. Fue el comienzo de una espiral de desaciertos en cuyo transcurso el gobierno libertario fue perdiendo la br\u00fajula, atizando en sus enemigos los impulsos desestabilizadores. No vamos a detenernos en las secuencias de la monta\u00f1a rusa comenzada entonces. S\u00ed en una gaffe que bien pudo haber expresado el malestar con una coyuntura econ\u00f3mica exacerbada por este ejercicio comicial extenuante cada dos a\u00f1os por partida doble o triple. Un lujo impropio de nuestro estancamiento material y social desde hace una d\u00e9cada y media. Al Gobierno le bastaba con mirar en perspectiva su vertiginoso ascenso al poder en 2023: su triunfo fue s\u00f3lido en las provincias del interior que ya hab\u00edan elegido a sus autoridades distritales tomando distancia de la crisis de conducci\u00f3n peronista agravada por su catastr\u00f3fica gesti\u00f3n entre 2019 y 2023. Pero su cosecha fue magra en el segmento metropolitano de la CABA y el Gran Buenos Aires, ubic\u00e1ndose en un rezagado tercer puesto. En el primero, por el peso de su expresi\u00f3n pol\u00edtica dominante (Pro-JxC), y en el segundo, por los aparatos clientelares de sus \u201cbarones\u201d. Ah\u00ed \u201cno la vio\u201d. Intent\u00f3 confrontar con una Cristina Kirchner que acab\u00f3 detenida, y coincidi\u00f3 con la aventura autonomista de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, una novedad hist\u00f3rica que pod\u00eda devenir un arma de doble filo. Surfe\u00f3 mal la marejada en la que se inscrib\u00eda su propia aventura y se meti\u00f3 en la boca de lobo de un conurbano bonaerense en el que los intendentes se jugaban su supervivencia afianzando, en medio del ajuste, sus aparatos para evitar movimientos destituyentes en sus concejos deliberantes. Era esperable que, ante semejante novedad, su electorado \u2013reforzado por su alianza con Pro\u2013 no fuera a votar. Pero el triste espect\u00e1culo de su expulsi\u00f3n en medio de la t\u00edpica intifada suburbana en Lomas de Zamora, auspiciada por su propio intendente, luego reiterada con sordina en el cierre en Moreno, y las expresiones desaforadas de su seguidor tuitero el Gordo Dan a ra\u00edz del rechazo parlamentario al veto a la ley de discapacidad atizaron la indignaci\u00f3n. Y con ella, el ausentismo. Fue la tormenta perfecta que bien pudo haber pasado amortiguada si no se hubiera nacionalizado la elecci\u00f3n bonaerense. El voto castigo son\u00f3 estridente, pas\u00e1ndole al Gobierno factura de la falla de origen de su confecci\u00f3n pol\u00edtica, que los despechados que nunca faltan aprovecharon para asestarle un golpe feroz, cierta o falazmente \u2013se ver\u00e1 con el tiempo\u2013, a la \u00e9tica del Presidente y a la de su entorno, encabezado por su propia hermana. Tambi\u00e9n el Gobierno deber\u00e1 tomar nota de las cualidades de muchos impresentables de su frente interno: vedetismo, extorsiones, cleptocracia, e incluso sospechosos contactos internacionales que invitan a dimensionar la operaci\u00f3n de los \u201caudios\u201d en un plano hasta geopol\u00edtico. A ellos se les sumaron, entusiastas, el kirchnerismo y el infaltable club de devaluadores corporativos del \u201cc\u00edrculo rojo\u201d. En suma, un cambio de derrotero contrario a su mandato estabilizador, haciendo \u201cperonismo\u201d all\u00ed en donde su base, en ese campo poli\u00e9drico, es muy d\u00e9bil. Producto de las ocurrencias estrat\u00e9gicas de un operador de base que le tribut\u00f3 un pu\u00f1ado de punteros, barrabravas y pastores evang\u00e9licos que en el conjunto no cotizaron m\u00e1s que un madero en el mar. Por otra parte, el Gobierno ni siquiera se tom\u00f3 el cuidado de garantizar los 50.000 fiscales requeridos; reuni\u00f3 poco m\u00e1s de la mitad. Ocurri\u00f3 lo que suele ocurrir cuando se compra la pr\u00e9dica de los vendedores de humo que ignoran \u2013o saben demasiado\u2013 que en las profundidades m\u00e1s pobres del conurbano bonaerense el peronismo supone no solo una marca pol\u00edtica, sino tambi\u00e9n una identidad sociocultural que naturaliza su estado de cosas, la atribuye al repertorio extractivo de \u201cricos\u201d abstractos y negocia precautoriamente con otros conocidos su \u201csupervivencia\u201d cotidiana. Pasemos a los ganadores. En primer t\u00e9rmino, el gobernador porte\u00f1o \u2013cu\u00e1ndo no\u2013 de la provincia de Buenos Aires, su corte de responsables de las cat\u00e1strofes seriales energ\u00e9tica, previsional, educativa y de seguridad, y sus ama\u00f1adas candidaturas \u201ctestimoniales\u201d, otro legado del kirchnerismo. Una colecci\u00f3n de fracasados que no poseen ni una sola idea superadora de su pasado reciente. Dejando de lado el voto de los pobres, \u00bfc\u00f3mo les result\u00f3 posible penetrar tan hondo en las clases medias e incluso acomodadas de las secciones rurales? \u00bfUna nueva seducci\u00f3n peronista? No: solo voto castigo que pega fuerte reclamando el pago de facturas acumuladas cuando la paciencia se acaba. El riesgo es la irresponsabilidad institucional que varios dirigentes de primer nivel expresan sin tapujos y de forma amenazadoramente desestabilizante. Ah\u00ed estriba el frente al que el Gobierno deber\u00e1 prestar atenci\u00f3n si est\u00e1 dispuesto a cumplir su prometida autocr\u00edtica, que podr\u00eda llevarlo a emparejar o incluso revertir la situaci\u00f3n en las elecciones de octubre. Apuntando sin soberbia ni pretensiones imperiales a saldar una cuenta pendiente de nuestra maltrecha democracia desde 1983: el manteni<script defer src=