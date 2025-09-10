Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Cuerpo de Infanter\u00eda de la Unidad Regional Uno, arrest\u00f3 a un hombre de 33 a\u00f1os por amenazar y causar zozobra a los residentes del barrio Cuyaya. La intervenci\u00f3n policial se inici\u00f3 tras la denuncia de vecinos que manifestaron tener miedo por las continuas amenazas lanzadas cuando cruzaban por su vereda. El procedimiento se realiz\u00f3 alrededor de las 18:35 horas, cuando el personal de la fuerza se encontraba en un operativo policial. Las v\u00edctimas informaron la vestimenta del sujeto, las recientes amenazas y que su presencia les generaba gran temor. Con la informaci\u00f3n recabada, los efectivos lograron ubicarlo y este al ver la presencia policial, trat\u00f3 de darse a la fuga. Durante el arresto, se constat\u00f3 que el hombre presentaba una lesi\u00f3n, seg\u00fan sus propias declaraciones, fue producto de una pelea que tuvo d\u00edas atr\u00e1s. Finalmente, el sujeto qued\u00f3 alojado en la Comisar\u00eda 4ta, a disposici\u00f3n de la justicia.