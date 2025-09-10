Jujuy al d\u00eda \u00ae - La m\u00fasica se hizo presente en capillas y parroquias de toda la provincia, invitando a la comunidad a vivir momentos de encuentro en escenarios cargados de historia. Desde la Secretar\u00eda de Cultura de la Provincia desarrollamos durante este a\u00f1o el Ciclo de Capillas Musicales, una propuesta que acerc\u00f3 a la comunidad expresiones art\u00edsticas en templos hist\u00f3ricos y parroquias que forman parte de nuestro patrimonio cultural. El calendario incluy\u00f3 presentaciones en la Capilla del Hospital San Roque de San Salvador de Jujuy, la Parroquia San Jos\u00e9 de Perico, la Iglesia Nuestra Se\u00f1ora de los Dolores en Tumbaya, la Parroquia San Isidro Labrador en Monterrico, la Iglesia Nuestra Se\u00f1ora de la Candelaria y San Antonio en Humahuaca, la Iglesia San Pedro y San Pablo y la Capilla Nuestra Se\u00f1ora de Santa B\u00e1rbara en San Salvador, la Iglesia San Francisco de Paula y de la Santa Cruz en Uqu\u00eda, la Iglesia Nuestra Se\u00f1ora del Rosario en Tilcara, la Iglesia Nuestra Se\u00f1ora de Santa Rosa de Lima en Purmamarca, la Iglesia Nuestra Se\u00f1ora de la Candelaria en Maimar\u00e1, la Capilla San Ignacio en El Carmen, la Parroquia San Cayetano de Palpal\u00e1, la Parroquia Nuestra Se\u00f1ora del Rosario en Ledesma y la Capilla Santa Rosa de Lima en Los Lapachos, entre otras. Cada concierto signific\u00f3 un encuentro \u00fanico entre m\u00fasicos juje\u00f1os, el p\u00fablico y las comunidades, como as\u00ed tambi\u00e9n cada espacio visitado permiti\u00f3 revalorizar los templos como escenarios de encuentro cultural y la puesta en valor del patrimonio arquitect\u00f3nico, religioso e hist\u00f3rico de cada localidad. De esta forma la Secretar\u00eda de Cultura cumple un rol importante en la promoci\u00f3n de la m\u00fasica y la preservaci\u00f3n del patrimonio, invitando a la comunidad a seguir acompa\u00f1ando este ciclo. Las pr\u00f3ximas presentaciones ser\u00e1n anunciadas a trav\u00e9s de nuestros canales oficiales de comunicaci\u00f3n, redes sociales y el sitio web: http:\/\/cultura.jujuy.gob.ar\/