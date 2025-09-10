Amenazaron con un arma blanca a un policía y fueron detenidos

Jujuy al día ® – Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito aprehendieron a dos hombres, de 25 y 39 años, en el centro de la ciudad tras agredir verbalmente y amenazar con un cuchillo a un oficial de policía que se encontraba de servicio.

Tras una alerta del Centro de Monitoreo 911, que visualizó la agresión a través de las cámaras de seguridad, y siguieron a los delincuentes que se movilizaban a pie, para que fueran interceptados y arrestados de inmediato por el personal policial que se dirigió al lugar.

El procedimiento se realizó aproximadamente a las 2:00 horas, cuando el personal del Grupo de Prevención realizaba sus recorridos de prevención. Tras recibir el aviso, se dirigieron rápidamente a la intersección de Independencia y Otero, donde lograron ubicar a los dos sospechosos. Durante una requisa, se encontró un cuchillo escondido debajo de la manga de la campera de uno de ellos, el cual habría sido utilizado para amenazar al oficial.

Finalmente, los dos hombres quedaron alojados en la seccional policial correspondiente, donde el oficial agredido radicó la denuncia formal. Además del arma blanca secuestrada, se constató que uno de los detenidos registraba medidas restrictivas y de abstención previas.