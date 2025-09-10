Jujuy al d\u00eda \u00ae - Procuradores y abogados juje\u00f1os comenzaron hoy la formaci\u00f3n en Ley Yolanda, consolidando el compromiso ambiental en el ejercicio profesional. Con el objetivo de fortalecer la perspectiva ambiental en el \u00e1mbito jur\u00eddico, el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico de Jujuy puso en marcha una nueva instancia de formaci\u00f3n en Ley Yolanda. La jornada se desarroll\u00f3 en el Sal\u00f3n Auditorium Dr. Hugo Reyes del Colegio de Abogados y se enmarca en la implementaci\u00f3n de la Ley Provincial N\u00b0 6.222\/21, que adhiere a la normativa nacional. La capacitaci\u00f3n se orienta a integrar el enfoque ambiental en las decisiones y pr\u00e1cticas del derecho, en l\u00ednea con el Plan Jujuy Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante el encuentro se abordaron tem\u00e1ticas de cambio clim\u00e1tico, gesti\u00f3n integral de residuos s\u00f3lidos urbanos (GIRSU), evaluaci\u00f3n de impacto ambiental, biodiversidad, bosques nativos y prevenci\u00f3n de incendios forestales. Las disertaciones estuvieron a cargo de los responsables de \u00e1rea, y referentes estrat\u00e9gicos de proyectos, planes y estrategias que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico que lidera Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n. Asimismo, se record\u00f3 que desde 2023 se encuentra disponible un curso virtual, gratuito y autoasistido sobre Ley Yolanda en la p\u00e1gina ambientejujuy.gob.ar, destinado a abogados, procuradores y estudiantes. Con estas acciones, Jujuy sigue ampliando el alcance de la Ley Yolanda, garantizando que diferentes sectores profesionales incorporen la perspectiva ambiental a su labor cotidiana y contribuyan a una provincia m\u00e1s sostenible.