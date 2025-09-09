Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Coordinaci\u00f3n de Calidad de Vida, llev\u00f3 adelante un nuevo encuentro del programa Tiempo para Nosotras, con la realizaci\u00f3n de un taller de Tai Chi a cargo del instructor Alejandro Hern\u00e1ez. Este espacio est\u00e1 pensado para promover el bienestar integral de las mujeres, brindando momentos de autocuidado, recreaci\u00f3n y fortalecimiento de la calidad de vida. La participaci\u00f3n activa de todas las asistentes refleja la importancia de generar \u00e1mbitos que acompa\u00f1en la salud f\u00edsica, emocional y espiritual.