El taller est\u00e1 orientado a personas con formaci\u00f3n previa en cine o estudiantes avanzados en situaci\u00f3n de tesis. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n del Archivo Fotogr\u00e1fico y Audiovisual, anuncia el lanzamiento del Taller de Cine en Super 8, una propuesta destinada a estudiantes avanzados de cine y realizadores con formaci\u00f3n previa en artes audiovisuales. Con el objetivo de revalorizar el lenguaje cinematogr\u00e1fico anal\u00f3gico y sus posibilidades expresivas a trav\u00e9s de un enfoque te\u00f3rico-pr\u00e1ctico, el taller ser\u00e1 dictado por especialistas de reconocida trayectoria. La modalidad ser\u00e1 mixta (online y presencial), lo que permitir\u00e1 una formaci\u00f3n integral en torno a la t\u00e9cnica, la est\u00e9tica y la pr\u00e1ctica del cine en formato S\u00faper 8. Contenidos y Temas del taller El programa est\u00e1 organizado en clases que abordar\u00e1n desde la historia y fundamentos t\u00e9cnicos del formato hasta ejercicios pr\u00e1cticos de rodaje. En la pr\u00e1ctica, los participantes trabajar\u00e1n en ejercicios de montaje en c\u00e1mara con pel\u00edcula reversible en blanco y negro \u2014para su posterior proyecci\u00f3n\u2014 y en rodajes en exteriores con pel\u00edcula color y pr\u00e1cticas de exposici\u00f3n. Docentes a cargo El taller estar\u00e1 dictado por Ferm\u00edn Rivera, realizador, montajista y docente, especialista en formatos anal\u00f3gicos de cine; y Emiliano Penelas, investigador, realizador y curador especializado en cine documental y experimental argentino. Inscripciones El taller est\u00e1 dirigido a personas con conocimientos previos en cine o estudiantes avanzados con formaci\u00f3n en artes audiovisuales. El cupo es limitado y las inscripciones estar\u00e1n abiertas hasta el 21 de septiembre ingresando https:\/\/iaaj.jujuy.gob.ar\/capacitaciones\/cine-en-super-8-%c2%b7-exploracion-del-formato-analogico\/