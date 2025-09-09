Jujuy al d\u00eda \u00ae - La provincia avanz\u00f3 en un convenio clave para la salud p\u00fablica mediante un acuerdo entre el Ministerio de Salud de Jujuy y el Instituto de Efectividad Cl\u00ednica y Sanitaria (IECS), una organizaci\u00f3n sin fines de lucro con gran trayectoria nacional. Este trabajo conjunto nos permitir\u00e1 fortalecer la prevenci\u00f3n y el control de infecciones en hospitales, optimizar el uso de antibi\u00f3ticos y avanzar en acciones concretas que mejoren la seguridad de los pacientes. Cada paso en esta direcci\u00f3n significa menos complicaciones durante las internaciones, altas en mejores tiempos y, sobre todo, m\u00e1s calidad de vida para nuestra comunidad.