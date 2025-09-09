Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito de la Unidad Regional 8 de Palpal\u00e1 recuper\u00f3 un motoveh\u00edculo que aparentemente hab\u00eda sido robado y abandonado en la v\u00eda p\u00fablica. El hecho tuvo lugar el viernes \u00faltimo en la intersecci\u00f3n de las calles Aramburu y Felipe Varela, en la misma ciudad. La intervenci\u00f3n policial se realiz\u00f3 despu\u00e9s de que los agentes encontraran una motocicleta de color rojo en situaci\u00f3n de abandono, lo que levant\u00f3 sospechas de que podr\u00eda haber sido sustra\u00edda. Se solicit\u00f3 la colaboraci\u00f3n de un m\u00f3vil policial para trasladar la motocicleta a la seccional correspondiente, all\u00ed se realiz\u00f3 el acta de procedimiento y se secuestr\u00f3 la moto, una Mondial 110 cc de color rojo, con su llave de contacto. El veh\u00edculo qued\u00f3 en resguardo en la dependencia policial a la espera de que se presente el propietario para reclamarlo.