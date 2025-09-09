Pizarro: “si Milei no escucha, será el fin de un gobierno que atropelló todo y a todos”

Jujuy al día ® – Mario Pizarro, candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, enfatizó que “Javier Milei no hizo una lectura correcta del pronunciamiento de las urnas” y advirtió que “lamentablemente, seguirá profundizando una política empobrecedora para la gente”.

Así se expresó Pizarro al analizar el escenario político post elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una aplastante derrota.

“Milei está rodeado de cuatro o cinco personas que le están haciendo mucho daño”, observó y puntualizó que “el presidente debió reconocer que las cosas están mal y hacer cambios, comenzando por la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei”.

“A través del voto, la gente emitió un mensaje, y si el presidente no lo escucha, será el fin de un gobierno que atropelló todo y a todos”, subrayó.

En similar sentido, y frente a las ´medidas nacionales del último tiempo, Pizarro resaltó que “del radicalismo tomé valores y principios éticos y de responsabilidad que no entregamos nunca” y aseguró que “es por ello que ratificamos nuestro compromiso de defender la universidad pública, a las personas con discapacidad, a los jubilados y a la diversidad”.