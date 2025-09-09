Nuevo golpe al bolsillo: llenar un tanque de combustible en Jujuy se acerca a los 90 mil pesos

Tras las elecciones en Buenos Aires, se evidenció un nuevo incremento en los combustibles

Jujuy al día ® – Un nuevo aumento en los combustibles comenzó a regir desde ayer, afectando de lleno el presupuesto de los automovilistas y trabajadores que dependen de su vehículo para movilizarse.

La suba se hizo efectiva apenas un día después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y rápidamente generó malestar en los conductores.

En Jujuy, la nafta súper, uno de los productos más consumidos, se comercializa a $1.500 por litro, lo que implica que llenar un tanque de 50 litros cueste $75.000. En el caso de la nafta premium, el valor asciende a $1.740 por litro, es decir, $87.000 el tanque completo.

El gasoil tampoco quedó exento: el común se vende a $1.560 por litro ($78.000 por tanque) y el diésel premium a $1.747 ($87.350).

De esta manera, llenar un tanque en la provincia ya significa un gasto cercano a los 90 mil pesos, cifra que se convierte en un duro golpe para familias y trabajadores, especialmente en sectores como el transporte y la producción, donde los costos se multiplican.