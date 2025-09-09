Jujuy al d\u00eda \u00ae - En horas de la madrugada, agentes del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito, aprehendieron a dos sujetos que merodeaban en actitud delictiva en inmediaciones del centro de la ciudad. Adem\u00e1s, se les secuestr\u00f3 una r\u00e9plica de arma de fuego y un arma blanca. Cuando los uniformados realizaban tareas preventivas por un sector de avenida Italia, los efectivos divisaron a estas personas, conocidas en el \u00e1mbito delictivo, observando los veh\u00edculos estacionados en la zona. Tras darle la voz de alto, intentaron escapar corriendo, siendo alcanzados en un tramo de Yrigoyen, a lo que reaccionaron de manera agresiva. Al realizar el palpado correspondiente, se les encontr\u00f3 entre sus pertenencias una r\u00e9plica de arma de fuego y un elemento corto punzante mediano, objetos que ser\u00edan utilizados para cometer hechos delictivos. Los dos detenidos fueron puesto de inmediato ante la justicia