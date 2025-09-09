La Comisión de Salud analizó el proyecto de modificación de la Ley de Residencias junto a profesionales médicos

Jujuy al día ® – En el salón “Presidente Raúl Alfonsín” de la Legislatura de Jujuy se reunió la Comisión de Salud, presidida por el diputado Omar Gutiérrez, con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto de modificación de la Ley de Residencias en Ciencias de la Salud.

En esta oportunidad, fueron invitados referentes del Colegio Médico de la provincia, quienes aportaron su experiencia y visión sobre la situación actual de los médicos residentes en Jujuy. Estuvieron presentes el presidente de la institución, doctor Gustavo Echenique, acompañado por los doctores Víctor Aramayo y Daniel Biondi.

La convocatoria se enmarca en la necesidad de atender la problemática de los jóvenes profesionales que atraviesan su etapa de formación, en un contexto marcado por la disminución de aspirantes a cubrir cargos de residencia en distintas especialidades, particularmente en pediatría.

El diputado Omar Gutiérrez, presidente de la Comisión, destacó que “el proyecto busca mejorar las condiciones de los médicos residentes y de otras profesiones de la salud, fortaleciendo la formación de recursos humanos que la provincia necesita”. Además, subrayó que el sistema de residencias es una instancia clave de capacitación en servicio, y que la comisión continuará escuchando a instructores, asociaciones y a los propios residentes antes de definir modificaciones a la ley vigente.

Por su parte, el doctor Gustavo Echenique, presidente del Colegio Médico, señaló que “la actualización de la normativa es fundamental para que la residencia vuelva a ser un espacio formativo de calidad y con condiciones empáticas para los jóvenes profesionales”. Asimismo, remarcó que el desafío no es exclusivo de Jujuy, sino que afecta a varias provincias del país, y que la meta es consolidar un escenario en el que los médicos deseen formarse y permanecer en la provincia.

En tanto, el Dr. Víctor Aramayo, pionero en la creación de la residencia de pediatría en Jujuy, expresó su preocupación por la falta de aspirantes en esa especialidad y advirtió que “la degradación del sistema de residencias pone en riesgo la capacidad de la provincia de formar recurso humano de calidad”. Recordó que el sistema de residencias fue históricamente un pilar para la salud pública jujeña y subrayó la necesidad de recuperar ese nivel de prestigio para garantizar atención sanitaria eficiente y accesible a la población.

De esta manera, la Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy continúa su agenda de reuniones con distintos sectores vinculados al ámbito sanitario, en el camino de consensuar mejoras en proyectos legislativos que fortalezcan el sistema de formación de profesionales de la salud en la provincia.