La uniformada termin\u00f3 con un brazo roto y su compa\u00f1ero con golpes en todo el cuerpo luego que intentaran detener a un presunto delincuente y fueron agredidos por supuestos familiares Jujuy al d\u00eda \u00ae - El domingo al mediod\u00eda, en barrio Cuyaya, dos polic\u00edas fueron brutalmente atacados por un numeroso grupo de personas cuando intentaron detener a un presunto delincuente. El hecho dej\u00f3 como saldo a una mujer polic\u00eda con fractura en uno de sus brazos y a su compa\u00f1ero con m\u00faltiples lesiones. Ambos fueron internados en el Hospital Pablo Soria. De acuerdo a lo que se\u00f1alaron fuentes consultadas por nuestro medio, todo comenz\u00f3 alrededor de las 11.45, cuando una vecina se acerc\u00f3 al puesto policial ubicado en las calles Baldi y \u00c1lvarez Prado para alertar sobre la presencia de un hombre que estar\u00eda vendiendo pertenencias que hab\u00eda robado previamente en los monoblocks del sector. Los efectivos iniciaron recorridos y dieron con el sujeto, a quien intentaron identificar. Sin embargo, este se mostr\u00f3 hostil y se neg\u00f3 a acatar las \u00f3rdenes. En ese momento, un grupo de personas, aparentemente familiares del sindicado, intervinieron con violencia, superando en n\u00famero a los polic\u00edas y atac\u00e1ndolos a golpes. En medio de la agresi\u00f3n, uno de los atacantes propin\u00f3 una patada a la mujer polic\u00eda, provocando su ca\u00edda desde una altura de aproximadamente un metro y medio hacia un pasaje. El golpe le ocasion\u00f3 la fractura de un brazo, dej\u00e1ndola inmovilizada en el lugar, mientras su compa\u00f1ero tambi\u00e9n sufr\u00eda golpes en distintas partes del cuerpo. Vecinos que observaron la escena realizaron llamados insistentes al 911 hasta lograr detener un patrullero que circulaba por la zona. Minutos m\u00e1s tarde, se despleg\u00f3 un fuerte operativo para contener la situaci\u00f3n y detener a los agresores. Finalmente, un hombre y una mujer fueron arrestados y quedaron a disposici\u00f3n de la Justicia, mientras contin\u00faan las actuaciones a cargo de la Seccional N\u00b04.