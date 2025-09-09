Jujuy: una mujer encontró a su ex con una nueva pareja y le prendió fuego a su casa

Un hombre denunció que, luego de un incidente con su expareja, parte de su vivienda fue incendiada, lo que provocó daños materiales

Un hecho de daños y violencia se registró en el sector B4 de Alto Comedero, donde un hombre denunció que su vivienda fue incendiada tras un conflicto con su expareja.

De acuerdo al relato, la mujer se presentó en horas de la mañana en el domicilio y, al ver al hombre con su actual pareja, intentó agredir físicamente. Minutos después, cuando el denunciante salió del lugar para poner en resguardo a su pareja, al regresar encontró las persianas de madera de sus ventanas en llamas.

El fuego logró expandirse hacia el interior del cuarto, dañando el colchón y parte del mobiliario.

De inmediato, el propietario dio aviso al 911 y personal policial junto a bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio y resguardar a las demás personas que se encontraban en la vivienda.

La denuncia quedó asentada en la seccional correspondiente, y la justicia deberá determinar las responsabilidades en un caso.