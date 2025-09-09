Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a GUADALUPE MARIA DE LOS ANGELES CHIRI, de 13 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde 08\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 09\/09\/2025, con domicilio en Barrio Alto Comedero, San Salvador de jujuy - Jujuy. De contextura f\u00edsica robusta, 1,55 mts de altura aproximadamente, tez morena, cabello de color negro con flequillo, hasta los hombros. Vest\u00eda buzo negro con letras blancas, con la leyenda "Holy Names Basketball", pantal\u00f3n jeans color azul y zapatillas blancas. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.