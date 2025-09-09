Jujuy al d\u00eda \u00ae - Personal del Cuerpo de Infanter\u00eda UR1, logr\u00f3 recuperar un veh\u00edculo robado y aprehender al sospechoso. La r\u00e1pida intervenci\u00f3n se produjo luego de recibir una alerta radial sobre el hurto de un autom\u00f3vil. Los efectivos ubicaron el rodado en menos de cinco minutos de la denuncia. El sospechoso, un hombre de 38 a\u00f1os, fue arrestado en el lugar de los hechos, en la intersecci\u00f3n de las calles Dorrego y Zegada. El procedimiento se realiz\u00f3 aproximadamente a las 8:11 de la ma\u00f1ana, cuando el personal policial avist\u00f3 el veh\u00edculo denunciado en un sem\u00e1foro. En el interior se encontraba el individuo, con el motor encendido, listo para avanzar. Los oficiales le solicitaron la documentaci\u00f3n, a lo que el hombre respondi\u00f3 de manera nerviosa y sin poder acreditar la propiedad del auto por lo que se orill\u00f3 al veh\u00edculo. En ese momento, se present\u00f3 en el lugar la v\u00edctima del robo junto con personal de la Comisar\u00eda Seccional 4\u00b0, quien reconoci\u00f3 su veh\u00edculo y confirm\u00f3 que hab\u00eda sido sustra\u00eddo momentos antes. Finalmente, el sujeto qued\u00f3 alojado en la Comisar\u00eda Seccional 4\u00b0 a disposici\u00f3n de la justicia. El veh\u00edculo recuperado, por su parte, fue puesto bajo custodia en el lugar, a la espera de la llegada del personal de criminal\u00edstica para realizar las pericias correspondientes.