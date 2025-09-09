Hasta el momento se confirmaron las identidades de cuatro presuntas v\u00edctimas Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mat\u00edas Jurado, el hombre de 37 a\u00f1os acusado por cuatro cr\u00edmenes en la ciudad de San Salvador de Jujuy, fue sometido a nuevas pericias psiqui\u00e1tricas. El fiscal del caso, Guillermo Beller, confirm\u00f3 que el imputado, quien est\u00e1 alojado en el penal de Gorriti, se realiz\u00f3 nuevos estudios psicol\u00f3gicos. Hasta el momento los cotejos de ADN confirmaron las identidades de cuatro v\u00edctimas que se encontraban en situaci\u00f3n de calle: Jorge Omar Anachuri, Sergio Sosa, Miguel \u00c1ngel Quispe, y Juan Jos\u00e9 Ponce. Por su parte, el procurador general del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, Sergio Lello S\u00e1nchez, se\u00f1al\u00f3 que una psiquiatra del Ministerio P\u00fablico Fiscal de Salta realizar\u00e1 entrevistas para corroborar si actu\u00f3 con ensa\u00f1amiento, alevos\u00eda o placer para cometer los homicidios. "Se trata de un hecho de inusitada violencia" en el que "esta persona (Jurado) atra\u00eda" a los damnificados "hac\u00eda su domicilio donde aparente las emborrachaba y las ultimaba", sostuvo el funcionario sobre la gravedad de los cr\u00edmenes y reconoci\u00f3: "Estamos intentando determinar la motivaci\u00f3n". En este sentido, Lello S\u00e1nchez resalt\u00f3 que Jurado es imputable porque comprende la criminalidad de sus actos, al tiempo que resta conocer el procesamiento de las muestras respecto a los fluidos o evidencias que podr\u00eda avanzar en la identificaci\u00f3n de nuevos damnificados.