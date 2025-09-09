Un muchacho de 22 a\u00f1os fue v\u00edctima de un enga\u00f1o al intentar vender una impresora a trav\u00e9s de una red social. Lo obligaron a sacar un pr\u00e9stamo y perdi\u00f3 m\u00e1s de un mill\u00f3n y medio de pesos Jujuy al d\u00eda \u00ae - La estafa ocurri\u00f3 el pasado s\u00e1bado cuando un joven, que hab\u00eda puesto a la venta una impresora multifunci\u00f3n en una conocida red social, termin\u00f3 perdiendo una suma millonaria a manos de delincuentes que simularon ser compradores. El damnificado hab\u00eda acordado el precio en 30 mil pesos, pero poco despu\u00e9s recibi\u00f3 un aviso de que, por \u201cerror\u201d, se le hab\u00eda transferido una suma muy superior, de alrededor de un mill\u00f3n y medio de pesos. Acto seguido, fue contactado por un supuesto asesor bancario que, bajo la promesa de solucionar el inconveniente, le indic\u00f3 una serie de pasos a seguir. Siguiendo estas instrucciones, el joven termin\u00f3 solicitando un pr\u00e9stamo y transfiriendo un monto cercano a un mill\u00f3n cuatrocientos mil pesos. Como si fuera poco, los delincuentes tambi\u00e9n lograron extraer m\u00e1s de cien mil pesos adicionales de su cuenta. La denuncia fue radicada en la Polic\u00eda y trabajan en la identificaci\u00f3n de los responsables, que habr\u00edan utilizado perfiles falsos y maniobras digitales para concretar la estafa.