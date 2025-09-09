Jujuy al d\u00eda \u00ae - El domingo, en una vivienda de la localidad de Rinconada, una mujer de 63 a\u00f1os fue encontrada sin vida por sus hijas. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, las hijas de la fallecida fueron a buscar a su madre en una habitaci\u00f3n ubicada en el fondo de la vivienda. Como ella no contestaba, decidieron romper el vidrio de una ventana para ingresar, ya que la puerta se encontraba con pasador. Al ingresar hallaron el cuerpo de su madre inm\u00f3vil en el suelo. Ante la desesperaci\u00f3n, dieron aviso a personal sanitario y policial. Durante m\u00e1s de diez minutos intentaron maniobras de reanimaci\u00f3n cardiopulmonar, pero finalmente, personal del SAME constat\u00f3 el deceso de la moradora. El lugar fue preservado hasta la llegada de criminal\u00edstica y bomberos, mientras la fiscal\u00eda dispuso medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.