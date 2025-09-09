Jujuy: el jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la provincia, enterate por qué

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de la provincia informó que el próximo jueves 11 de septiembre no se dictarán clases en los establecimientos de nivel primario, en conmemoración del Día del Maestro.

La medida, prevista en el anuario escolar 2025, se aplicará en todas las escuelas primarias de Jujuy. En tanto, el miércoles 10 de septiembre cada institución educativa realizará un acto alusivo como única actividad de la jornada, destinado a homenajear a los docentes y a recordar la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” en la Argentina.

Desde la cartera educativa señalaron que este esquema busca garantizar una conmemoración unificada en todas las escuelas, brindando un espacio institucional para el reconocimiento a la labor de los maestros el día previo y otorgando el jueves como jornada no lectiva en su honor.