Jujuy al d\u00eda \u00ae - En San Pedro de Jujuy, se llev\u00f3 a cabo una importante reuni\u00f3n del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, a fin de considerar los resultados electorales registrados en la Provincia de Buenos Aires y que marcaron una dura derrota para Javier Milei, analizar sus implicancias en el escenario pol\u00edtico y definir una agenda de trabajo en territorio de cara a los comicios nacionales de medio t\u00e9rmino, programados para el 26 de octubre. Estuvieron presentes, el candidato a diputado nacional Mario Pizarro, el ex gobernador Gerardo Morales, el vicegobernador Alberto Bernis, el intendente anfitri\u00f3n Julio Bravo, el diputado nacional Jorge Rizzotti, los diputados provinciales Adriano Morone y Gisel Bravo y jefes comunales de los departamentos San Pedro y Santa B\u00e1rbara. En atenci\u00f3n al \u00e9xito en las elecciones provinciales celebradas en mayo, instancia en la que Jujuy Crece gan\u00f3 y aventaj\u00f3 por 19 puntos a La Libertad Avanza, la dirigencia destac\u00f3 que est\u00e1n dadas las condiciones para hacer un gran trabajo en todo el territorio. En este sentido, se acord\u00f3 intensificar la actividad para llevar el mensaje de Jujuy Crece en Provincias Unidas a cada rinc\u00f3n de la provincia.