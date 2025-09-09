El hallazgo deriv\u00f3 en un episodio de violencia que dej\u00f3 como saldo a la mujer enga\u00f1ada con una profunda herida en la cabeza Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante la ma\u00f1ana del domingo, en un domicilio de la ciudad de Maimar\u00e1, un violento episodio de violencia dej\u00f3 a una mujer con una herida cortante en la cabeza y p\u00e9rdida de sangre que oblig\u00f3 a su internaci\u00f3n. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, la v\u00edctima ingres\u00f3 a la Comisar\u00eda Seccional 37 con una profunda herida en la cabeza y fue de inmediato asistida por los uniformados. En ese momento, la mujer relat\u00f3 que minutos antes hab\u00eda llegado a la casa de la t\u00eda de su pareja y al ingresar lo sorprendi\u00f3 en la cama con otra mujer. Esto deriv\u00f3 en una discusi\u00f3n que escal\u00f3 r\u00e1pidamente en agresiones f\u00edsicas. En medio del enfrentamiento, el agresor golpe\u00f3 a la mujer con tal violencia que le provoc\u00f3 una grave lesi\u00f3n en la cabeza. Mareada y con abundante sangrado, logr\u00f3 salir del lugar y dirigirse a la comisar\u00eda, donde de inmediato fue trasladada al hospital local. La v\u00edctima permanece bajo observaci\u00f3n m\u00e9dica, mientras la justicia eval\u00faa las medidas legales correspondientes.